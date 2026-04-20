Δεν θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αν δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, διαμηνύει το Ιράν

Δεν υφίσταται «καμιά καθαρή προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων», μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ - Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφωνίες, λέει ο Γκαλιμπάφ

Το Ιράν δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε αυτό το στάδιο σε νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής πως στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την αποκατάσταση της ειρήνης, τρεις ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός που έχουν κηρύξει οι δυο πλευρές.



Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, από την πλευρά του, σημείωσε ότι δεν υφίσταται «καμιά καθαρή προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων», ενώ άλλα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι συνομιλίες.



Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αποστολής των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ στον πρώτο γύρο, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έκανε λόγο για «πολλές διαφωνίες».



Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι θα στείλει στο Πακιστάν τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας την 11η Απριλίου που διεξήγαγε τις εντέλει άκαρπες διμερείς διαπραγματεύσεις, έχοντας μαζί του τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.



Αναγγέλλοντας την άφιξή τους απόψε, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι προσφέρει «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία» στην Τεχεράνη και απείλησε ξανά ότι σε περίπτωση άρνησης οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και όλες τις γέφυρες στο Ιράν».



Μεγάλη η απόσταση Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο πως επιβάλλεται εκ νέου «ο αυστηρός έλεγχος» των Στενών του Ορμούζ, ανακαλώντας την απόφαση της προηγουμένης ημέρας να ανοίξει ξανά, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού που χαρακτήρισε «παράνομο και εγκληματικό».



Η Τεχεράνη ανέμενε, ανοίγοντας το στενό την Παρασκευή, ότι «οι ΗΠΑ θα ανταπέδιδαν (τη χειρονομία) αίροντας τον αποκλεισμό», σύμφωνα με τον Βάλι Νασρ, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.



Αλλά η συνέχισή του «δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να επιτείνει την υποψία του Ιράν» για το ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν είναι παρά αμερικανικό δόλιο τέχνασμα «προτού εξαπολυθεί νέα στρατιωτική επίθεση», πρόσθεσε μέσω X.



Οι θέσεις των δυο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά, ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στην καρδιά της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δέχτηκε να παραδώσει στις ΗΠΑ τις ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό, κρίσιμου διακυβεύματος. Η Τεχεράνη το διέψευσε.