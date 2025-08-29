Φώτης Ιωαννίδης: Έτσι έζησε το τελευταίο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό ο διεθνής επιθετικός - Βίντεο
Φώτης Ιωαννίδης: Έτσι έζησε το τελευταίο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό ο διεθνής επιθετικός - Βίντεο
Οι... ατάκες του Μπακασέτα στον Ιωαννίδη, η αποθέωση από τον κόσμο και το «αντίο» μετά την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ
Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πήρε μέσα στην Σαμψούντα την πρόκριση στη League Phase του Europa League αλλά όλα τα φώτα έπεσαν στον Φώτη Ιωαννίδη.
Για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού το παιχνίδι κόντρα στη Σαμσουνσπόρ ήταν το τελευταίο του με την πράσινη φανέλα αφού όπως δήλωσε και ο ίδιος υπάρχει προφορική συμφωνία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να συνεχίσει στην Πορτογαλία την καριέρα του.
Πριν από τη σέντρα όλοι ήξεραν πως φεύγει ο Ιωαννίδης και η κάμερα του PAO TV κατέγραψε τις σχετικές ατάκες του Τάσου Μπακασέτα αλλά και την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας μετά την πρόκριση.
Ο Ιωαννίδης αποχαιρέτησε έναν προς έναν όλα τα μέλη της ομάδας.
