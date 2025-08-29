Φώτης Ιωαννίδης: Έτσι έζησε το τελευταίο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό ο διεθνής επιθετικός - Βίντεο
SPORTS
Φώτης Ιωαννίδης Σαμσουνσπόρ Σπόρτινγκ Λισαβόνας Παναθηναϊκός

Φώτης Ιωαννίδης: Έτσι έζησε το τελευταίο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό ο διεθνής επιθετικός - Βίντεο

Οι... ατάκες του Μπακασέτα στον Ιωαννίδη, η αποθέωση από τον κόσμο και το «αντίο» μετά την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ

Φώτης Ιωαννίδης: Έτσι έζησε το τελευταίο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό ο διεθνής επιθετικός - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πήρε μέσα στην Σαμψούντα την πρόκριση στη League Phase του Europa League αλλά όλα τα φώτα έπεσαν στον Φώτη Ιωαννίδη. 

Για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού το παιχνίδι κόντρα στη Σαμσουνσπόρ ήταν το τελευταίο του με την πράσινη φανέλα αφού όπως δήλωσε και ο ίδιος υπάρχει προφορική συμφωνία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να συνεχίσει στην Πορτογαλία την καριέρα του. 

Πριν από τη σέντρα όλοι ήξεραν πως φεύγει ο Ιωαννίδης και η κάμερα του PAO TV κατέγραψε τις σχετικές ατάκες του Τάσου Μπακασέτα αλλά και την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας μετά την πρόκριση. 

Ο Ιωαννίδης αποχαιρέτησε έναν προς έναν όλα τα μέλη της ομάδας. 

Η παρακάμερα του αγώνα Σαμσούνσπορ- Παναθηναϊκός 0-0 /PAO TV



Ειδήσεις σήμερα:

«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche

Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε

Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης