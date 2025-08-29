Προφορική συμφωνία μεταξύ Νάπολι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Ράσμους Χόιλουντ
SPORTS
Ράσμους Χόιλουντ Νάπολι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Προφορική συμφωνία μεταξύ Νάπολι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Ράσμους Χόιλουντ

Νάπολι και Γιουνάϊτεντ «τα βρήκαν» για τον 22χρονο Δανό επιθετικό

Προφορική συμφωνία μεταξύ Νάπολι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Ράσμους Χόιλουντ
Ο Ράσμους Χόϊλουντ αναζητά την επόμενη ποδοσφαιρική στέγη του και δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιταλία, η Μίλαν προσπάθησε να τον αποκτήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του «Sky Italia», ο 22χρονος Δανός επιθετικός θα γίνει ο αντικαταστάτης του -τραυματία- Ρομέλου Λουκάκου στην επιθετική γραμμή της η Νάπολι.

Όπως αναφέρεται στην ιταλική ιστοσελίδα, οι διοικούντες τους «παρτενοπέϊ» και την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για δανεισμό του νεαρού άσου, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ.



