Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Προφορική συμφωνία μεταξύ Νάπολι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Ράσμους Χόιλουντ
Προφορική συμφωνία μεταξύ Νάπολι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Ράσμους Χόιλουντ
Νάπολι και Γιουνάϊτεντ «τα βρήκαν» για τον 22χρονο Δανό επιθετικό
Ο Ράσμους Χόϊλουντ αναζητά την επόμενη ποδοσφαιρική στέγη του και δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιταλία, η Μίλαν προσπάθησε να τον αποκτήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του «Sky Italia», ο 22χρονος Δανός επιθετικός θα γίνει ο αντικαταστάτης του -τραυματία- Ρομέλου Λουκάκου στην επιθετική γραμμή της η Νάπολι.
Όπως αναφέρεται στην ιταλική ιστοσελίδα, οι διοικούντες τους «παρτενοπέϊ» και την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για δανεισμό του νεαρού άσου, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Όπως αναφέρεται στην ιταλική ιστοσελίδα, οι διοικούντες τους «παρτενοπέϊ» και την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για δανεισμό του νεαρού άσου, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα