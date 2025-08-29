«Στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, τον πούλησε με πέντε εκατ. δολάρια η Μπόκα» γράφουν στην Αργεντινή
SPORTS
Προς αίσιο τέλος οδεύει όπως όλα δείχνουν το σίριαλ, Βιθέντε Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να ολοκληρώνει μία από τις σημαντικές μεταγραφές του καλοκαιριού, καθώς ο Βιθέντε Ταμπόρδα ετοιμάζεται να ντυθεί στα «πράσινα».

Μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League, οι «πράσινοι» εντείνουν την ενίσχυσή τους και, σύμφωνα με τον Αργεντινό ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Μπόκα Τζούνιορς ήρθε σε συμφωνία για την πώληση του 24χρονου μεσοεπιθετικού. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 4,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο Παναθηναϊκός αποκτά το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, με τη Μπόκα να διατηρεί ποσοστό 20%. Παράλληλα, η Πλατένσε, όπου ο Ταμπόρδα αγωνιζόταν δανεικός την περασμένη σεζόν, θα λάβει αποζημίωση ύψους 450 χιλιάδων ευρώ.


