Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
«Στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, τον πούλησε με πέντε εκατ. δολάρια η Μπόκα» γράφουν στην Αργεντινή
«Στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, τον πούλησε με πέντε εκατ. δολάρια η Μπόκα» γράφουν στην Αργεντινή
Προς αίσιο τέλος οδεύει όπως όλα δείχνουν το σίριαλ, Βιθέντε Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να ολοκληρώνει μία από τις σημαντικές μεταγραφές του καλοκαιριού, καθώς ο Βιθέντε Ταμπόρδα ετοιμάζεται να ντυθεί στα «πράσινα».
Μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League, οι «πράσινοι» εντείνουν την ενίσχυσή τους και, σύμφωνα με τον Αργεντινό ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Μπόκα Τζούνιορς ήρθε σε συμφωνία για την πώληση του 24χρονου μεσοεπιθετικού. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 4,3 εκατομμύρια ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει ότι ο Παναθηναϊκός αποκτά το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, με τη Μπόκα να διατηρεί ποσοστό 20%. Παράλληλα, η Πλατένσε, όπου ο Ταμπόρδα αγωνιζόταν δανεικός την περασμένη σεζόν, θα λάβει αποζημίωση ύψους 450 χιλιάδων ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Σπίτια-κουτιά 50 ετών με ενοίκιο 500 ευρώ για φοιτητές
Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
Σαφάρι της ΑΑΔΕ σε e-shop, marketplace και πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού
Μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League, οι «πράσινοι» εντείνουν την ενίσχυσή τους και, σύμφωνα με τον Αργεντινό ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Μπόκα Τζούνιορς ήρθε σε συμφωνία για την πώληση του 24χρονου μεσοεπιθετικού. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 4,3 εκατομμύρια ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει ότι ο Παναθηναϊκός αποκτά το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, με τη Μπόκα να διατηρεί ποσοστό 20%. Παράλληλα, η Πλατένσε, όπου ο Ταμπόρδα αγωνιζόταν δανεικός την περασμένη σεζόν, θα λάβει αποζημίωση ύψους 450 χιλιάδων ευρώ.
🚨Vicente Taborda es nuevo refuerzo de Panathinaikos.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2025
*️⃣Ya hay acuerdo en la forma de pago: Boca vendió el 80% de su pase en u$s 5M. A Platense le entrarán u$s 500.000 de resarcimiento. #TratoHecho pic.twitter.com/FGKnSLSxLt
Ειδήσεις σήμερα:
Σπίτια-κουτιά 50 ετών με ενοίκιο 500 ευρώ για φοιτητές
Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
Σαφάρι της ΑΑΔΕ σε e-shop, marketplace και πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα