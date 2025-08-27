Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Champions League: Η Καραμπάγκ παρά την εντός έδρας ήττα με 3-2 από τη Φερεντσβάρος πήρε την πρόκριση - Δείτε τα γκολ
Champions League: Η Καραμπάγκ παρά την εντός έδρας ήττα με 3-2 από τη Φερεντσβάρος πήρε την πρόκριση - Δείτε τα γκολ
Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν είχε νικήσει με 3-1 στη Βουδαπέστη και για δεύτερη φορά στην ιστορία της θα αγωνιστεί στην τελική φάση του Champions League
Μετά τους Καζάκους της Καϊράτ και οι Αζέροι της Καραμπάγκ εξασφάλισαν την παρουσία τους (για δεύτερη φορά) στη League Phase του Champions League και πλέον απομένουν τρεις κενές θέσεις για να συμπληρωθεί το παζλ της τελικής φάσης.
Σ' ένα τρελό και γεμάτο ανατροπές ματς η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, τα χρειάστηκε στο φινάλε και τελικά... στηρίχθηκε στη σπουδαία νίκη που είχε πετύχει πριν από μία εβδομάδα στη Βουδαπέστη όταν από το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου επικράτησε με 3-1.
Η Φερεντσβάρος προσπάθησε για την ανατροπή, προηγήθηκε πολύ νωρίς στο ματς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο βρισκόταν πίσω στο σκορ.
Στο δεύτερο μέρος κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια, προηγήθηκε με 3-2, αλλά ήθελε ακόμη ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση.
Αυτό δεν ήρθε, παρά τις ευκαιρίες που είχε και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στη League Phase του Europa League.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League:
Τρίτη, 26/8
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-0
* Προκρίθηκε η Καϊράτ με 3-2 στα πέναλτι
Πάφος (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1 (89΄ Ζάζα - 60΄ Ίβανιτς)
