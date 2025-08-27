Eurobasket 2025: Με τους τρεις Αντετοκούνμπο κόντρα στην «κατάρα»

Ο... θόρυβος της φάπας

Σπανούλης όπως Γιαννάκης

Τελευταίος χορός

Οι ηχηρές απουσίες

View this post on Instagram A post shared by 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐢𝐜 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (@hellenicbf)

Τι θέλει η Ελλάδα

Φαβορί η Σερβία

Ο Νίκολα Γιόκιτς της Σερβίας θεωρείται ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά

Τα δύο χρυσά

Γκάλης και Γιαννάκης υπέγραψαν τον θρίαμβο του 1987.



Οι... Ελληνες

Τα αστέρια του NBA



Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Ο νεαρός σταρ της Γαλλίας, Ζακαρί Ρισασέ, ανέφερε: «Με ενέπνευσε μεγαλώνοντας. Ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι με βοήθησε να εξελιχθώ. Είναι μοναδικός» και ο πολυτιμότερος παίκτης του περασμένου Eurobasket, Γουίλι Ερνανγκόμεθ της Ισπανίας, επεσήμανε: «Θέλει να καταστρέψει κάθε αντίπαλο. Είναι παράδειγμα για όλους μας. Η εργατικότητά του είναι μοναδική».Ακόμα ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς της Σερβίας είπε: «Αν κάνεις λάθος, σε τιμωρεί. Στην άμυνα, στην επίθεση, στον αιφνιδιασμό - είναι ασταμάτητος».Η εθνική ομάδα στερήθηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα περισσότερα φιλικά προετοιμασίας της στον δρόμο για το Eurobasket. Ο λόγος δεν ήταν αγωνιστικός, αλλά είχε να κάνει με την ασφάλεια που θα έπρεπε να πληρώσει η ομοσπονδία για τον σταρ του NBA. Το θέμα τράβηξε για καιρό και λύθηκε μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα του Eurobasket. Τελικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος για το Eurobasket και το ESPN τον κατατάσσει στη 2η θέση της λίστας με τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά, πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς της Σερβίας και των Ντένβερ Νάγκετς.Η απουσία του 30χρονου σταρ του NBA από τα πρώτα φιλικά της Εθνικής σήκωσε... σκόνη και προκάλεσε θόρυβο στα ΜΜΕ, αλλά το ίδιο έγινε και με τη φάπα του προς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μετά το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη. Η φάπα έκανε και τον γύρο του κόσμου μέσω των sites και όλοι έψαχναν γιατί ο Γιάννης χτύπησε τον συμπαίκτη του. Πάντως οι δυο τους θέλησαν να τελειώσουν το θέμα μετά το φιλικό με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ, με τον Γιάννη να αφήνει τον Γιαννούλη να του κάνει... φατούρο.Στην πορεία προς το Eurobasket καταγράφηκε και η επιστολή των πέντε διεθνών του Παναθηναϊκού προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία του ζητούν να κοιτάξει τα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ - και ειδικά αυτό της διαιτησίας. Την επιστολή υπόγραψαν οι Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ.Το Eurobasket 2025 θα είναι και το πρώτο του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας. Ο «Kill Bill» πιστώνεται την πρόκριση της ομάδας από το Προολυμπιακό κόντρα στη Σλοβενία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αυτή ήταν η πρώτη παρουσία της Ελλάδας στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη μετά από 16 χρόνια, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο.Ο Βασίλης Σπανούλης την περσινή χρονιά ανέλαβε τη Μονακό και την έφτασε έως τον τελικό της Euroleague αποκλείοντας τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Εχει πλέον παραστάσεις και ως προπονητής - και αυτό που θα πρέπει να κάνει καλά είναι να εκμεταλλευτεί με κάθε τρόπο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Το θέμα είναι να ανοίξουμε τους χώρους για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να έχουμε σουτέρ γύρω του και ο ίδιος να αποφασίσει πότε θα δημιουργήσει και πότε θα σκοράρει. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα μέρας, με ενδιαφέρει να βγάζουμε ελεύθερα σουτ», δήλωσε ο Σπανούλης για το παιχνίδι της ομάδας που θα έχει ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη. Ο Σπανούλης ως παίκτης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό στο Eurobasket το 2005 και ήταν εκεί όταν η Ελλάδα κέρδισε το τελευταίο της μετάλλιο σε Eurobasket, το χάλκινο του 2009, στην Πολωνία. Ο ίδιος θα ήθελε 20 χρόνια να γίνει Παναγιώτης Γιαννάκης, αλλά οι οιωνοί δεν είναι μαζί του. Ο κόουτς Γιαννάκης το 2005 οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης ως προπονητής, κάτι που είχε καταφέρει και ως παίκτης το 1987.Στο ρόστερ της Ελλάδας του Eurobasket 2025 υπάρχουν δύο παλιές «καραβάνες», ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου. Παίκτες με ηγετικό ρόλο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που παίζουν στις εθνικές από τα εφηβικά τους χρόνια, δεν θέλουν να αφήσουν την ομάδα χωρίς να έχουν κατακτήσει κάποιο μετάλλιο.Γεννημένοι και οι δύο το 1990, ξέρουν ότι δεν θα έχουν την ευκαιρία για άλλο Eurobasket και θέλουν να αφήσουν κάτι καλό πίσω τους ως παρακαταθήκη.Έτσι αντιλαμβάνεται τα πράγματα ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είπε λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια. Εκπροσωπώ την εθνική ομάδα μου από 12-13 χρόνων και έχω λείψει μόνο λόγω τραυματισμών. Και μπορώ να πω ότι έχω ένα αίσθημα ευθύνης γιατί πιθανόν να είναι το τελευταίο μου τουρνουά και θέλω να αφήσω μία πάρα πολύ καλή παρακαταθήκη, ενώνοντας όλους τους Έλληνες με μία επιτυχία».Το ρόστερ της Εθνικής δεν είναι το καλύτερο όλων των εποχών, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο δυνατό και πιο πλήρες εν όψει των μαχών που θα δοθούν σε Ρίγα και Λεμεσό. Υπάρχουν ηχηρές απουσίες. Ο Γιώργος Παπαγιάννης επέλεξε να μην κατέβει αυτό το καλοκαίρι να παίξει και αφήνει την Εθνική χωρίς ένα σημαντικό σέντερ. Οι σχέσεις του με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος τον είχε συνεχώς μεταξύ πάγκου και εξέδρας στη Μονακό, τον οδήγησαν στην απόφαση να μη συμμετάσχει. Εκτός μετά από πολλά χρόνια έμεινε και άλλη μια «καραβάνα» της Ελλάδας, ο Νικ Καλάθης, ο οποίος είναι στην ίδια γενιά με Παπανικολάου και Σλούκα.Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αν και άφησε την Μπασκόνια για τον Παναθηναϊκό, αποφάσισε για τους δικούς του λόγους να μην ενισχύσει και αυτό το καλοκαίρι την Εθνική Ελλάδας. Ο Τόμας Γουόκαπ, που από Τεξανός έγινε Ελληνας και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως νατουραλιζέ, αποφάσισε να ξεκουραστεί και να κοιτάξει το πρόβλημα που είχε όλη τη σεζόν στον Ολυμπιακό και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.Βέβαια η Ιστορία θα γράψει για τους παρόντες. Εκτός από τα τρία αδέλφια Αντετοκούνμπο και τους παλιούς Σλούκα και Παπανικολάου, με τη γαλανόλευκη αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (ως νατουραλιζέ), ο Ντίνος Μήτογλου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Βασίλης Τολιόπουλος που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ έτοιμος να βοηθήσει είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.Η Ελλάδα για την ιστορία είναι 2η γηραιότερη ομάδα του τουρνουά με μέσο όρο τα 29,8 έτη. Πρώτη είναι η Πολωνία με 31.6.Η Ελλάδα ψάχνει την 1η ή τη 2η θέση στον όμιλό της στη Λεμεσό, στον οποίο είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Βοσνία/Ερζεγοβίνη και η Γεωργία. Κομβική είναι η πρεμιέρα με την Ιταλία, ενώ σημαντικό είναι το παιχνίδι με την Ισπανία που κλείνει τις υποχρεώσεις της ομάδας στον όμιλο. Οι τέσσερις συνεχίζουν στη φάση των «16», αλλά η Ελλάδα θέλει 1η ή 2η θέση για να μην πέσει πάνω σε δύσκολη ομάδα στον δρόμο για τα προημιτελικά. Σημασία έχουν οι διασταυρώσεις και παίζει μεγάλο ρόλο η κατάταξη στον όμιλο.Εάν η Ελλάδα τερματίσει στην 1η ή στη 2η θέση, λογικά αποφεύγει στους «16» την ασημένια Ολυμπιονίκη Γαλλία και τη Σλοβενία του Ντόντσιτς. Θα πέσει πάνω σε Πολωνία ή Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος του κάθε ομίλου παίζει με τον τέταρτο του άλλου και ο δεύτερος με τον τρίτο. Εάν η Ελλάδα πάρει την 1η θέση στη Λεμεσό, θα αποφύγει και στα προημιτελικά τη Γερμανία και τη Σερβία.H Ελλάδα δείχνει να έχει «θέμα» στην περιφέρεια. Φάνηκε σε αρκετά φιλικά παιχνίδια. Ο Κώστας Σλούκας έχει άλλη άποψη: «Δεν έχουμε τόσο θέμα όσο το συζητάτε εσείς. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες όπως ο Τολιόπουλος που έχει δείξει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Κατσίβελης που με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε καίρια σημεία. Και ο κόουτς βγάζει… λαγούς από το καπέλο του, κατεβάζει την μπάλα ο Γιάννης. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα στον “άσο”. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στο τουρνουά, αλλά και να έχουμε συνέπεια».Γενικά στα φιλικά η Ελλάδα δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Με τον Γιάννη στη σύνθεσή της διέλυσε την Πολωνία αλλά έχασε και από τη...μισή Γαλλία στο τελευταίο ματς πριν το Eurobasket. Την Ιταλία πάντως που θα συναντήσει στην πρεμιέρα την κέρδισε στο Ακρόπολις, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου.Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες και τους... ειδικούς, αρχικά η Ελλάδα έμπαινε στην τετράδα και θα είναι από την 5η έως την 7η στο τουρνουά. Τα power raking δίνουν την Εθνική στην 7η θέση, στην 1η θέση τη Σερβία και ακολουθούν η Γερμανία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Τουρκία και η Ιταλία. Προς το ξεκίνημα η FIBA ανέβασε στην 4η θέση την Ελλάδα.Ο θρύλος της Ελλάδας και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, θεωρεί ότι η Ελλάδα θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, ενώ το ίδιο πιστεύουν και οι Μάικ Τζέιμς και Γκόραν Ντράγκιτς. Μεγάλο φαβορί, σύμφωνα με raking, θρύλους και στοιχηματικές, είναι η Σερβία με τους Γιόκιτς, Μπογκάνοβιτς, Μίτσιτς, Μιλουτίνοφ, Πετρούσεφ και ακολουθούν η Γερμανία και η Γαλλία.Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου σε Ρίγα, Λεμεσό, Τάμπερε και Κατοβίτσε και όλοι οι αγώνες της φάσης των νοκ άουτ θα διεξαχθούν στη Λετονία. O τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα. Αυτή είναι η 42η έκδοση του Eurobasket, το οποίο ξεκίνησε το 1935. Η Σοβιετική Ενωση είναι στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων με 14 χρυσά, ενώ η τελευταία χρονικά πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Ισπανία το 2022.Η Ελλάδα είναι μεγάλη δύναμη στα Eurobasket, άσχετα εάν τα τελευταία χρόνια δεν είναι στα μετάλλια. Το 1987 κερδίζοντας στο ΣΕΦ με 103-101 την ΕΣΣΔ η παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου και των άλλων παιδιών με προπονητή τον Κώστα Πολίτη κατακτούσε το χρυσό στο Eurobasket.Δύο χρόνια αργότερα, το 1989, στο Ζάγκρεμπ, έφτασε στον τελικό αλλά ηττήθηκε 98-77 από την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Το 2005 στο Βελιγράδι ήρθε το 2ο χρυσό μετάλλιο. Η ομάδα του Γιαννάκη με τους Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Ζήση, Φώτση, Σπανούλη και τα άλλα παιδιά κέρδισε στον τελικό με 78-62 τη Γερμανία. Η Ελλάδα έχει και δύο χάλκινα μετάλλια: το 1949 στην Αίγυπτο και το 2009 στην Πολωνία. Εκτοτε η καλύτερη θέση είναι η 5η το 2015 και το 2022.Εκτός από την Ελλάδα, στο Eurobasket θα δούμε και αθλητές από άλλες χώρες που βγάζουν το ψωμί τους στην Basket League. Ο Εργκίν Αταμάν, που είναι επί δύο χρόνια προπονητής στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται στο τιμόνι της Εθνικής Τουρκίας και έχει παίκτες τους «πράσινους» Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τσέντι Οσμαν. Η Εθνική Ισπανίας έχει αρχηγό τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που παίζει στον Παναθηναϊκό, ενώ στη Σερβία ξεχωρίζει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Απουσιάζουν οι σίγουροι για αρκετά χρόνια στην Εθνική Γαλλίας, ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.Το Eurobasket έχει φυσικά και λάμψη NBA. O Γιάννης Αντετοκούνμπο που θα παίξει για την Ελλάδα έχει κερδίσει πρωτάθλημα στο NBA και ήταν και MVP. Ο Νίκολα Γιόκιτς της Σερβίας έχει φτάσει στην κορυφή με τους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ το αστέρι της Σλοβενίας, ο Λούκα Ντόντσιτς, είναι δίπλα στον ΛεΜπρον Τζέιμς στους Λος Αντζελες Λέικερς. Στην άλλη ομάδα του Λος Αντζελες, τους Κλίπερς, παίζει ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς της Σερβίας, ενώ στη Λετονία ξεχωρίζει ο Κρίσταπς Πορζίνγκις των Χοκς. Σπουδαία ονόματα είναι ο Ντένις Σρέντερ (Κινγκς) και ο Φραντς Βάγκνερ (Μάτζικ) που είναι η αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γερμανίας. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό και θα παίξει στους Νάγκετς, είναι το μεγάλο όπλο της Λιθουανίας. Η Γαλλία δεν έχει τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, αλλά παίζει ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε των Νικς.Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports StartΜαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports StartΣουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports StartΙσραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports StartΣλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ NewsΓερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports StartΛιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports StartΦινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports StartΛιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports StartΓεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ NewsΣλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports StartΠολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports 4Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports StartΓερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports 4Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports StartΦινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports 4Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports Start & ΕΡΤ1Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports 4Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ NewsΙσλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports 4Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports 4Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports StartΜαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports 4Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports StartΛιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports 4Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports StartΦινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports 4Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports StartΒοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports StartΓαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports 4Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports 4Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports StartΙσπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ NewsΠολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports 41. Β2 – Α3 Novasports Start2. Α1 – Β4 Novasports Start3. Β1 – Α4 Novasports Start4. Α2 – Β3 Novasports StartΏρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45 και δύο παιχνίδια παράλληλα από την ΕΡΤ5. Γ1 – Δ4 Novasports Start6. Δ2 – Γ3 Novasports Start7. Γ2 – Δ3 Novasports Start8. Δ1 – Γ4 Novasports StartΏρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45 και δύο παιχνίδια παράλληλα από την ΕΡΤ9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports Start10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports StartΏρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00 κι ένα παιχνίδι παράλληλα από την ΕΡΤ11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports Start12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports StartΏρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00 κι ένα παιχνίδι παράλληλα από την ΕΡΤ13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports Start & ΕΡΤ114. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports Start & ΕΡΤ1Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00Θέσεις 3-4 17:00 Novasports & ΕΡΤ1Τελικός 21:00 Novasports & ΕΡΤ1Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image, EUROKINISSI , sooc.gr