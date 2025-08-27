Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Eurobasket 2025: Με τους τρεις Αντετοκούνμπο κόντρα στην «κατάρα»
Eurobasket 2025: Με τους τρεις Αντετοκούνμπο κόντρα στην «κατάρα»
Η Ελλάδα ψάχνει το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 χρόνια κακοδαιμονίας, με πρώτο στόχο την κατάκτηση της 1ης ή της 2ης θέσης στον όμιλο - Οι μεγάλες απουσίες, οι σταρ του ΝΒΑ και τα φαβορί της διοργάνωσης - Την Πέμπτη η αρχή για την Ελλάδα, όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Δεκαέξι χρόνια απουσίας από το βάθρο σε Eurobasket είναι πολλά για την Εθνική Ελλάδας, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα.
Αυτή την... κατάρα θα προσπαθήσει να ξορκίσει στη διοργάνωση του 2025, που αρχίζει στις 27 Αυγούστου, το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως μεγάλο αστέρι στις τάξεις του. Η αρχή για την Ελλάδα θα γίνει στις 28/8 στη Λεμεσό της Κύπρου, αλλά το... κυρίως πιάτο θα σερβιριστεί στη Ρίγα της Λετονίας, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν τα νοκ άουτ παιχνίδια από τη φάση των «16» έως τον μεγάλο τελικό.
Η Ελλάδα είναι στον 3ο όμιλο (προκρίνονται οι πρώτοι τέσσερις) μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και τη Γεωργία και στόχος της είναι όχι μόνο να ταξιδέψει στη Ρίγα, αλλά να φτάσει στους αγώνες των μεταλλίων, που έχει να πάρει από το μακρινό 2009 στην Πολωνία.
Το επόμενο Eurobasket, του 2022, ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ελληνα σταρ του NBA. Πέτυχε 41 πόντους απέναντι στην Ουκρανία και τελείωσε το τουρνουά με μέσο όρο 29,3 πόντους. Ηταν πρώτος σκόρερ και μέλος της κορυφαίας πεντάδας. Η εθνική ομάδα δεν πέρασε και πάλι στα ημιτελικά. Ο άσος των Μπακς πέτυχε 31 πόντους, είχε 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 30 λεπτά, αλλά η Ελλάδα χάνει 107-96 από τη Γερμανία.
Το 2025 συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει δύο παρουσίες σε Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά η ομάδα δεν μπόρεσε να μπει στην τετράδα και να ψάξει το πολυπόθητο μετάλλιο. Ο Γιάννης θα έχει μαζί του στην ομάδα τα αδέλφια του, Θανάση και Κώστα.
Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησαν στην ιστοσελίδα της FIBA, λίγες ημέρες πριν το Eurobasket, σπουδαίοι παίκτες που θα δούμε στη διοργάνωση.
Ο παίκτης των Γκρίζλις, Σαντι Αλντάμα (Ισπανία) είπε: «Έχει υπερηφάνεια όταν φοράει το εθνόσημο. Είναι αλλιώς. Παίζει κάθε ματς με πάθος, με καρδιά. Δεν παίζει μόνο για τον εαυτό του - παίζει για την Ελλάδα».
Αυτή την... κατάρα θα προσπαθήσει να ξορκίσει στη διοργάνωση του 2025, που αρχίζει στις 27 Αυγούστου, το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως μεγάλο αστέρι στις τάξεις του. Η αρχή για την Ελλάδα θα γίνει στις 28/8 στη Λεμεσό της Κύπρου, αλλά το... κυρίως πιάτο θα σερβιριστεί στη Ρίγα της Λετονίας, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν τα νοκ άουτ παιχνίδια από τη φάση των «16» έως τον μεγάλο τελικό.
Η Ελλάδα είναι στον 3ο όμιλο (προκρίνονται οι πρώτοι τέσσερις) μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και τη Γεωργία και στόχος της είναι όχι μόνο να ταξιδέψει στη Ρίγα, αλλά να φτάσει στους αγώνες των μεταλλίων, που έχει να πάρει από το μακρινό 2009 στην Πολωνία.
«Στρατιώτης» χωρίς παράσημα ο ΓιάννηςΟ Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τους πιο πιστούς «στρατιώτες» της Εθνικής Ελλάδας. Από το 2014 και έπειτα έχει χάσει ελάχιστες μεγάλες διοργανώσεις, αλλά δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει την Ελλάδα σε κάποια επιτυχία, δηλαδή στο βάθρο. Αυτό θα είναι το 3ο Eurobasket για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στο πρώτο του, το 2015, η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της δίχως ήττα στους ομίλους και έφτασε να παίζει με τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία, για μια θέση στα ημιτελικά. Ο Γιάννης δεν έφτανε και η Ελλάδα ηττήθηκε 73-71.
Το επόμενο Eurobasket, του 2022, ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ελληνα σταρ του NBA. Πέτυχε 41 πόντους απέναντι στην Ουκρανία και τελείωσε το τουρνουά με μέσο όρο 29,3 πόντους. Ηταν πρώτος σκόρερ και μέλος της κορυφαίας πεντάδας. Η εθνική ομάδα δεν πέρασε και πάλι στα ημιτελικά. Ο άσος των Μπακς πέτυχε 31 πόντους, είχε 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 30 λεπτά, αλλά η Ελλάδα χάνει 107-96 από τη Γερμανία.
Το 2025 συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει δύο παρουσίες σε Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά η ομάδα δεν μπόρεσε να μπει στην τετράδα και να ψάξει το πολυπόθητο μετάλλιο. Ο Γιάννης θα έχει μαζί του στην ομάδα τα αδέλφια του, Θανάση και Κώστα.
Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησαν στην ιστοσελίδα της FIBA, λίγες ημέρες πριν το Eurobasket, σπουδαίοι παίκτες που θα δούμε στη διοργάνωση.
Ο παίκτης των Γκρίζλις, Σαντι Αλντάμα (Ισπανία) είπε: «Έχει υπερηφάνεια όταν φοράει το εθνόσημο. Είναι αλλιώς. Παίζει κάθε ματς με πάθος, με καρδιά. Δεν παίζει μόνο για τον εαυτό του - παίζει για την Ελλάδα».
Ο νεαρός σταρ της Γαλλίας, Ζακαρί Ρισασέ, ανέφερε: «Με ενέπνευσε μεγαλώνοντας. Ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι με βοήθησε να εξελιχθώ. Είναι μοναδικός» και ο πολυτιμότερος παίκτης του περασμένου Eurobasket, Γουίλι Ερνανγκόμεθ της Ισπανίας, επεσήμανε: «Θέλει να καταστρέψει κάθε αντίπαλο. Είναι παράδειγμα για όλους μας. Η εργατικότητά του είναι μοναδική».
Ακόμα ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς της Σερβίας είπε: «Αν κάνεις λάθος, σε τιμωρεί. Στην άμυνα, στην επίθεση, στον αιφνιδιασμό - είναι ασταμάτητος».
Η απουσία του 30χρονου σταρ του NBA από τα πρώτα φιλικά της Εθνικής σήκωσε... σκόνη και προκάλεσε θόρυβο στα ΜΜΕ, αλλά το ίδιο έγινε και με τη φάπα του προς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μετά το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη. Η φάπα έκανε και τον γύρο του κόσμου μέσω των sites και όλοι έψαχναν γιατί ο Γιάννης χτύπησε τον συμπαίκτη του. Πάντως οι δυο τους θέλησαν να τελειώσουν το θέμα μετά το φιλικό με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ, με τον Γιάννη να αφήνει τον Γιαννούλη να του κάνει... φατούρο.
Στην πορεία προς το Eurobasket καταγράφηκε και η επιστολή των πέντε διεθνών του Παναθηναϊκού προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία του ζητούν να κοιτάξει τα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ - και ειδικά αυτό της διαιτησίας. Την επιστολή υπόγραψαν οι Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ.
Ο Βασίλης Σπανούλης την περσινή χρονιά ανέλαβε τη Μονακό και την έφτασε έως τον τελικό της Euroleague αποκλείοντας τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Εχει πλέον παραστάσεις και ως προπονητής - και αυτό που θα πρέπει να κάνει καλά είναι να εκμεταλλευτεί με κάθε τρόπο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Το θέμα είναι να ανοίξουμε τους χώρους για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να έχουμε σουτέρ γύρω του και ο ίδιος να αποφασίσει πότε θα δημιουργήσει και πότε θα σκοράρει. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα μέρας, με ενδιαφέρει να βγάζουμε ελεύθερα σουτ», δήλωσε ο Σπανούλης για το παιχνίδι της ομάδας που θα έχει ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη. Ο Σπανούλης ως παίκτης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό στο Eurobasket το 2005 και ήταν εκεί όταν η Ελλάδα κέρδισε το τελευταίο της μετάλλιο σε Eurobasket, το χάλκινο του 2009, στην Πολωνία. Ο ίδιος θα ήθελε 20 χρόνια να γίνει Παναγιώτης Γιαννάκης, αλλά οι οιωνοί δεν είναι μαζί του. Ο κόουτς Γιαννάκης το 2005 οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης ως προπονητής, κάτι που είχε καταφέρει και ως παίκτης το 1987.
Στο ρόστερ της Ελλάδας του Eurobasket 2025 υπάρχουν δύο παλιές «καραβάνες», ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου. Παίκτες με ηγετικό ρόλο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που παίζουν στις εθνικές από τα εφηβικά τους χρόνια, δεν θέλουν να αφήσουν την ομάδα χωρίς να έχουν κατακτήσει κάποιο μετάλλιο.
Έτσι αντιλαμβάνεται τα πράγματα ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είπε λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια. Εκπροσωπώ την εθνική ομάδα μου από 12-13 χρόνων και έχω λείψει μόνο λόγω τραυματισμών. Και μπορώ να πω ότι έχω ένα αίσθημα ευθύνης γιατί πιθανόν να είναι το τελευταίο μου τουρνουά και θέλω να αφήσω μία πάρα πολύ καλή παρακαταθήκη, ενώνοντας όλους τους Έλληνες με μία επιτυχία».
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αν και άφησε την Μπασκόνια για τον Παναθηναϊκό, αποφάσισε για τους δικούς του λόγους να μην ενισχύσει και αυτό το καλοκαίρι την Εθνική Ελλάδας. Ο Τόμας Γουόκαπ, που από Τεξανός έγινε Ελληνας και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως νατουραλιζέ, αποφάσισε να ξεκουραστεί και να κοιτάξει το πρόβλημα που είχε όλη τη σεζόν στον Ολυμπιακό και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.
Βέβαια η Ιστορία θα γράψει για τους παρόντες. Εκτός από τα τρία αδέλφια Αντετοκούνμπο και τους παλιούς Σλούκα και Παπανικολάου, με τη γαλανόλευκη αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (ως νατουραλιζέ), ο Ντίνος Μήτογλου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Βασίλης Τολιόπουλος που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ έτοιμος να βοηθήσει είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
Η 12αδα της Ελλάδας
Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.
Η Ελλάδα για την ιστορία είναι 2η γηραιότερη ομάδα του τουρνουά με μέσο όρο τα 29,8 έτη. Πρώτη είναι η Πολωνία με 31.6.
Εάν η Ελλάδα τερματίσει στην 1η ή στη 2η θέση, λογικά αποφεύγει στους «16» την ασημένια Ολυμπιονίκη Γαλλία και τη Σλοβενία του Ντόντσιτς. Θα πέσει πάνω σε Πολωνία ή Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος του κάθε ομίλου παίζει με τον τέταρτο του άλλου και ο δεύτερος με τον τρίτο. Εάν η Ελλάδα πάρει την 1η θέση στη Λεμεσό, θα αποφύγει και στα προημιτελικά τη Γερμανία και τη Σερβία.
H Ελλάδα δείχνει να έχει «θέμα» στην περιφέρεια. Φάνηκε σε αρκετά φιλικά παιχνίδια. Ο Κώστας Σλούκας έχει άλλη άποψη: «Δεν έχουμε τόσο θέμα όσο το συζητάτε εσείς. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες όπως ο Τολιόπουλος που έχει δείξει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Κατσίβελης που με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε καίρια σημεία. Και ο κόουτς βγάζει… λαγούς από το καπέλο του, κατεβάζει την μπάλα ο Γιάννης. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα στον “άσο”. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στο τουρνουά, αλλά και να έχουμε συνέπεια».
Γενικά στα φιλικά η Ελλάδα δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Με τον Γιάννη στη σύνθεσή της διέλυσε την Πολωνία αλλά έχασε και από τη...μισή Γαλλία στο τελευταίο ματς πριν το Eurobasket. Την Ιταλία πάντως που θα συναντήσει στην πρεμιέρα την κέρδισε στο Ακρόπολις, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου.
Ο θρύλος της Ελλάδας και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, θεωρεί ότι η Ελλάδα θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, ενώ το ίδιο πιστεύουν και οι Μάικ Τζέιμς και Γκόραν Ντράγκιτς. Μεγάλο φαβορί, σύμφωνα με raking, θρύλους και στοιχηματικές, είναι η Σερβία με τους Γιόκιτς, Μπογκάνοβιτς, Μίτσιτς, Μιλουτίνοφ, Πετρούσεφ και ακολουθούν η Γερμανία και η Γαλλία.
Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου σε Ρίγα, Λεμεσό, Τάμπερε και Κατοβίτσε και όλοι οι αγώνες της φάσης των νοκ άουτ θα διεξαχθούν στη Λετονία. O τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα. Αυτή είναι η 42η έκδοση του Eurobasket, το οποίο ξεκίνησε το 1935. Η Σοβιετική Ενωση είναι στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων με 14 χρυσά, ενώ η τελευταία χρονικά πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Ισπανία το 2022.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1989, στο Ζάγκρεμπ, έφτασε στον τελικό αλλά ηττήθηκε 98-77 από την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Το 2005 στο Βελιγράδι ήρθε το 2ο χρυσό μετάλλιο. Η ομάδα του Γιαννάκη με τους Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Ζήση, Φώτση, Σπανούλη και τα άλλα παιδιά κέρδισε στον τελικό με 78-62 τη Γερμανία. Η Ελλάδα έχει και δύο χάλκινα μετάλλια: το 1949 στην Αίγυπτο και το 2009 στην Πολωνία. Εκτοτε η καλύτερη θέση είναι η 5η το 2015 και το 2022.
Εκτός από την Ελλάδα, στο Eurobasket θα δούμε και αθλητές από άλλες χώρες που βγάζουν το ψωμί τους στην Basket League. Ο Εργκίν Αταμάν, που είναι επί δύο χρόνια προπονητής στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται στο τιμόνι της Εθνικής Τουρκίας και έχει παίκτες τους «πράσινους» Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τσέντι Οσμαν. Η Εθνική Ισπανίας έχει αρχηγό τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που παίζει στον Παναθηναϊκό, ενώ στη Σερβία ξεχωρίζει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Απουσιάζουν οι σίγουροι για αρκετά χρόνια στην Εθνική Γαλλίας, ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4
Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4
Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start
Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4
Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start
Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4
Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1
Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4
Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5
Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4
Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6
Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5
Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4
Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6
Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5
Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4
Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6
Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4
Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4
Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση Ομίλων)
Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports 4
Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports Start
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports 4
Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports Start
Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports 4
Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση Ομίλων)
Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports 4
Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports 4
Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports Start
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση Ομίλων)
Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports 4
Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports 4
Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports Start
Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports 4
Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports Start
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση Ομίλων)
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports Start
Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports 4
Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News
Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports 4
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση των “16”)
1. Β2 – Α3 Novasports Start
2. Α1 – Β4 Novasports Start
3. Β1 – Α4 Novasports Start
4. Α2 – Β3 Novasports Start
Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45 και δύο παιχνίδια παράλληλα από την ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση των “16”)
5. Γ1 – Δ4 Novasports Start
6. Δ2 – Γ3 Novasports Start
7. Γ2 – Δ3 Novasports Start
8. Δ1 – Γ4 Novasports Start
Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45 και δύο παιχνίδια παράλληλα από την ΕΡΤ
ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Προμιτελική Φάση)
9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports Start
10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports Start
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00 κι ένα παιχνίδι παράλληλα από την ΕΡΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Προημιτελική Φάση)
11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports Start
12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports Start
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00 κι ένα παιχνίδι παράλληλα από την ΕΡΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Ημιτελική Φάση)
13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports Start & ΕΡΤ1
14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports Start & ΕΡΤ1
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Θέσεις 3-4, Τελικός)
Θέσεις 3-4 17:00 Novasports & ΕΡΤ1
Τελικός 21:00 Novasports & ΕΡΤ1
Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image, EUROKINISSI , sooc.gr
Ακόμα ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς της Σερβίας είπε: «Αν κάνεις λάθος, σε τιμωρεί. Στην άμυνα, στην επίθεση, στον αιφνιδιασμό - είναι ασταμάτητος».
Ο... θόρυβος της φάπαςΗ εθνική ομάδα στερήθηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα περισσότερα φιλικά προετοιμασίας της στον δρόμο για το Eurobasket. Ο λόγος δεν ήταν αγωνιστικός, αλλά είχε να κάνει με την ασφάλεια που θα έπρεπε να πληρώσει η ομοσπονδία για τον σταρ του NBA. Το θέμα τράβηξε για καιρό και λύθηκε μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα του Eurobasket. Τελικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος για το Eurobasket και το ESPN τον κατατάσσει στη 2η θέση της λίστας με τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά, πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς της Σερβίας και των Ντένβερ Νάγκετς.
Ποιος ξέρει τι του είπε η Κομπρα 👀 #paobc#OlympiacosΒC pic.twitter.com/PnymC4BOsJ— Loading...Nasοs☘️ (@Nasos22586478) August 16, 2025
Η απουσία του 30χρονου σταρ του NBA από τα πρώτα φιλικά της Εθνικής σήκωσε... σκόνη και προκάλεσε θόρυβο στα ΜΜΕ, αλλά το ίδιο έγινε και με τη φάπα του προς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μετά το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη. Η φάπα έκανε και τον γύρο του κόσμου μέσω των sites και όλοι έψαχναν γιατί ο Γιάννης χτύπησε τον συμπαίκτη του. Πάντως οι δυο τους θέλησαν να τελειώσουν το θέμα μετά το φιλικό με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ, με τον Γιάννη να αφήνει τον Γιαννούλη να του κάνει... φατούρο.
Στην πορεία προς το Eurobasket καταγράφηκε και η επιστολή των πέντε διεθνών του Παναθηναϊκού προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία του ζητούν να κοιτάξει τα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ - και ειδικά αυτό της διαιτησίας. Την επιστολή υπόγραψαν οι Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ.
Σπανούλης όπως ΓιαννάκηςΤο Eurobasket 2025 θα είναι και το πρώτο του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας. Ο «Kill Bill» πιστώνεται την πρόκριση της ομάδας από το Προολυμπιακό κόντρα στη Σλοβενία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αυτή ήταν η πρώτη παρουσία της Ελλάδας στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη μετά από 16 χρόνια, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο.
Ο Βασίλης Σπανούλης την περσινή χρονιά ανέλαβε τη Μονακό και την έφτασε έως τον τελικό της Euroleague αποκλείοντας τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Εχει πλέον παραστάσεις και ως προπονητής - και αυτό που θα πρέπει να κάνει καλά είναι να εκμεταλλευτεί με κάθε τρόπο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Το θέμα είναι να ανοίξουμε τους χώρους για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να έχουμε σουτέρ γύρω του και ο ίδιος να αποφασίσει πότε θα δημιουργήσει και πότε θα σκοράρει. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα μέρας, με ενδιαφέρει να βγάζουμε ελεύθερα σουτ», δήλωσε ο Σπανούλης για το παιχνίδι της ομάδας που θα έχει ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη. Ο Σπανούλης ως παίκτης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό στο Eurobasket το 2005 και ήταν εκεί όταν η Ελλάδα κέρδισε το τελευταίο της μετάλλιο σε Eurobasket, το χάλκινο του 2009, στην Πολωνία. Ο ίδιος θα ήθελε 20 χρόνια να γίνει Παναγιώτης Γιαννάκης, αλλά οι οιωνοί δεν είναι μαζί του. Ο κόουτς Γιαννάκης το 2005 οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης ως προπονητής, κάτι που είχε καταφέρει και ως παίκτης το 1987.
Στο ρόστερ της Ελλάδας του Eurobasket 2025 υπάρχουν δύο παλιές «καραβάνες», ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου. Παίκτες με ηγετικό ρόλο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που παίζουν στις εθνικές από τα εφηβικά τους χρόνια, δεν θέλουν να αφήσουν την ομάδα χωρίς να έχουν κατακτήσει κάποιο μετάλλιο.
Τελευταίος χορόςΓεννημένοι και οι δύο το 1990, ξέρουν ότι δεν θα έχουν την ευκαιρία για άλλο Eurobasket και θέλουν να αφήσουν κάτι καλό πίσω τους ως παρακαταθήκη.
Έτσι αντιλαμβάνεται τα πράγματα ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είπε λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια. Εκπροσωπώ την εθνική ομάδα μου από 12-13 χρόνων και έχω λείψει μόνο λόγω τραυματισμών. Και μπορώ να πω ότι έχω ένα αίσθημα ευθύνης γιατί πιθανόν να είναι το τελευταίο μου τουρνουά και θέλω να αφήσω μία πάρα πολύ καλή παρακαταθήκη, ενώνοντας όλους τους Έλληνες με μία επιτυχία».
Οι ηχηρές απουσίεςΤο ρόστερ της Εθνικής δεν είναι το καλύτερο όλων των εποχών, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο δυνατό και πιο πλήρες εν όψει των μαχών που θα δοθούν σε Ρίγα και Λεμεσό. Υπάρχουν ηχηρές απουσίες. Ο Γιώργος Παπαγιάννης επέλεξε να μην κατέβει αυτό το καλοκαίρι να παίξει και αφήνει την Εθνική χωρίς ένα σημαντικό σέντερ. Οι σχέσεις του με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος τον είχε συνεχώς μεταξύ πάγκου και εξέδρας στη Μονακό, τον οδήγησαν στην απόφαση να μη συμμετάσχει. Εκτός μετά από πολλά χρόνια έμεινε και άλλη μια «καραβάνα» της Ελλάδας, ο Νικ Καλάθης, ο οποίος είναι στην ίδια γενιά με Παπανικολάου και Σλούκα.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αν και άφησε την Μπασκόνια για τον Παναθηναϊκό, αποφάσισε για τους δικούς του λόγους να μην ενισχύσει και αυτό το καλοκαίρι την Εθνική Ελλάδας. Ο Τόμας Γουόκαπ, που από Τεξανός έγινε Ελληνας και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως νατουραλιζέ, αποφάσισε να ξεκουραστεί και να κοιτάξει το πρόβλημα που είχε όλη τη σεζόν στον Ολυμπιακό και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.
Βέβαια η Ιστορία θα γράψει για τους παρόντες. Εκτός από τα τρία αδέλφια Αντετοκούνμπο και τους παλιούς Σλούκα και Παπανικολάου, με τη γαλανόλευκη αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (ως νατουραλιζέ), ο Ντίνος Μήτογλου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Βασίλης Τολιόπουλος που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ έτοιμος να βοηθήσει είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
View this post on Instagram
Η 12αδα της Ελλάδας
Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.
Η Ελλάδα για την ιστορία είναι 2η γηραιότερη ομάδα του τουρνουά με μέσο όρο τα 29,8 έτη. Πρώτη είναι η Πολωνία με 31.6.
Τι θέλει η ΕλλάδαΗ Ελλάδα ψάχνει την 1η ή τη 2η θέση στον όμιλό της στη Λεμεσό, στον οποίο είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Βοσνία/Ερζεγοβίνη και η Γεωργία. Κομβική είναι η πρεμιέρα με την Ιταλία, ενώ σημαντικό είναι το παιχνίδι με την Ισπανία που κλείνει τις υποχρεώσεις της ομάδας στον όμιλο. Οι τέσσερις συνεχίζουν στη φάση των «16», αλλά η Ελλάδα θέλει 1η ή 2η θέση για να μην πέσει πάνω σε δύσκολη ομάδα στον δρόμο για τα προημιτελικά. Σημασία έχουν οι διασταυρώσεις και παίζει μεγάλο ρόλο η κατάταξη στον όμιλο.
Εάν η Ελλάδα τερματίσει στην 1η ή στη 2η θέση, λογικά αποφεύγει στους «16» την ασημένια Ολυμπιονίκη Γαλλία και τη Σλοβενία του Ντόντσιτς. Θα πέσει πάνω σε Πολωνία ή Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος του κάθε ομίλου παίζει με τον τέταρτο του άλλου και ο δεύτερος με τον τρίτο. Εάν η Ελλάδα πάρει την 1η θέση στη Λεμεσό, θα αποφύγει και στα προημιτελικά τη Γερμανία και τη Σερβία.
H Ελλάδα δείχνει να έχει «θέμα» στην περιφέρεια. Φάνηκε σε αρκετά φιλικά παιχνίδια. Ο Κώστας Σλούκας έχει άλλη άποψη: «Δεν έχουμε τόσο θέμα όσο το συζητάτε εσείς. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες όπως ο Τολιόπουλος που έχει δείξει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Κατσίβελης που με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε καίρια σημεία. Και ο κόουτς βγάζει… λαγούς από το καπέλο του, κατεβάζει την μπάλα ο Γιάννης. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα στον “άσο”. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στο τουρνουά, αλλά και να έχουμε συνέπεια».
Γενικά στα φιλικά η Ελλάδα δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Με τον Γιάννη στη σύνθεσή της διέλυσε την Πολωνία αλλά έχασε και από τη...μισή Γαλλία στο τελευταίο ματς πριν το Eurobasket. Την Ιταλία πάντως που θα συναντήσει στην πρεμιέρα την κέρδισε στο Ακρόπολις, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου.
Φαβορί η ΣερβίαΣύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες και τους... ειδικούς, αρχικά η Ελλάδα έμπαινε στην τετράδα και θα είναι από την 5η έως την 7η στο τουρνουά. Τα power raking δίνουν την Εθνική στην 7η θέση, στην 1η θέση τη Σερβία και ακολουθούν η Γερμανία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Τουρκία και η Ιταλία. Προς το ξεκίνημα η FIBA ανέβασε στην 4η θέση την Ελλάδα.
Ο θρύλος της Ελλάδας και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, θεωρεί ότι η Ελλάδα θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, ενώ το ίδιο πιστεύουν και οι Μάικ Τζέιμς και Γκόραν Ντράγκιτς. Μεγάλο φαβορί, σύμφωνα με raking, θρύλους και στοιχηματικές, είναι η Σερβία με τους Γιόκιτς, Μπογκάνοβιτς, Μίτσιτς, Μιλουτίνοφ, Πετρούσεφ και ακολουθούν η Γερμανία και η Γαλλία.
Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου σε Ρίγα, Λεμεσό, Τάμπερε και Κατοβίτσε και όλοι οι αγώνες της φάσης των νοκ άουτ θα διεξαχθούν στη Λετονία. O τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα. Αυτή είναι η 42η έκδοση του Eurobasket, το οποίο ξεκίνησε το 1935. Η Σοβιετική Ενωση είναι στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων με 14 χρυσά, ενώ η τελευταία χρονικά πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Ισπανία το 2022.
Τα δύο χρυσάΗ Ελλάδα είναι μεγάλη δύναμη στα Eurobasket, άσχετα εάν τα τελευταία χρόνια δεν είναι στα μετάλλια. Το 1987 κερδίζοντας στο ΣΕΦ με 103-101 την ΕΣΣΔ η παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου και των άλλων παιδιών με προπονητή τον Κώστα Πολίτη κατακτούσε το χρυσό στο Eurobasket.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1989, στο Ζάγκρεμπ, έφτασε στον τελικό αλλά ηττήθηκε 98-77 από την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Το 2005 στο Βελιγράδι ήρθε το 2ο χρυσό μετάλλιο. Η ομάδα του Γιαννάκη με τους Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Ζήση, Φώτση, Σπανούλη και τα άλλα παιδιά κέρδισε στον τελικό με 78-62 τη Γερμανία. Η Ελλάδα έχει και δύο χάλκινα μετάλλια: το 1949 στην Αίγυπτο και το 2009 στην Πολωνία. Εκτοτε η καλύτερη θέση είναι η 5η το 2015 και το 2022.
Εκτός από την Ελλάδα, στο Eurobasket θα δούμε και αθλητές από άλλες χώρες που βγάζουν το ψωμί τους στην Basket League. Ο Εργκίν Αταμάν, που είναι επί δύο χρόνια προπονητής στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται στο τιμόνι της Εθνικής Τουρκίας και έχει παίκτες τους «πράσινους» Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τσέντι Οσμαν. Η Εθνική Ισπανίας έχει αρχηγό τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που παίζει στον Παναθηναϊκό, ενώ στη Σερβία ξεχωρίζει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Απουσιάζουν οι σίγουροι για αρκετά χρόνια στην Εθνική Γαλλίας, ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.
Οι... Ελληνες
Τα αστέρια του NBAΤο Eurobasket έχει φυσικά και λάμψη NBA. O Γιάννης Αντετοκούνμπο που θα παίξει για την Ελλάδα έχει κερδίσει πρωτάθλημα στο NBA και ήταν και MVP. Ο Νίκολα Γιόκιτς της Σερβίας έχει φτάσει στην κορυφή με τους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ το αστέρι της Σλοβενίας, ο Λούκα Ντόντσιτς, είναι δίπλα στον ΛεΜπρον Τζέιμς στους Λος Αντζελες Λέικερς. Στην άλλη ομάδα του Λος Αντζελες, τους Κλίπερς, παίζει ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς της Σερβίας, ενώ στη Λετονία ξεχωρίζει ο Κρίσταπς Πορζίνγκις των Χοκς. Σπουδαία ονόματα είναι ο Ντένις Σρέντερ (Κινγκς) και ο Φραντς Βάγκνερ (Μάτζικ) που είναι η αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γερμανίας. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό και θα παίξει στους Νάγκετς, είναι το μεγάλο όπλο της Λιθουανίας. Η Γαλλία δεν έχει τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, αλλά παίζει ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε των Νικς.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4
Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4
Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start
Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4
Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start
Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4
Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1
Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4
Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5
Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4
Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6
Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5
Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4
Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6
Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5
Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4
Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6
Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Φάση Ομίλων)
Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4
Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4
Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση Ομίλων)
Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports 4
Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports Start
Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports 4
Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports Start
Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports 4
Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση Ομίλων)
Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports 4
Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports 4
Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports Start
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση Ομίλων)
Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports 4
Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports 4
Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports Start
Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports 4
Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports Start
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση Ομίλων)
Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports Start
Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports 4
Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News
Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports 4
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση των “16”)
1. Β2 – Α3 Novasports Start
2. Α1 – Β4 Novasports Start
3. Β1 – Α4 Novasports Start
4. Α2 – Β3 Novasports Start
Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45 και δύο παιχνίδια παράλληλα από την ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση των “16”)
5. Γ1 – Δ4 Novasports Start
6. Δ2 – Γ3 Novasports Start
7. Γ2 – Δ3 Novasports Start
8. Δ1 – Γ4 Novasports Start
Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45 και δύο παιχνίδια παράλληλα από την ΕΡΤ
ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Προμιτελική Φάση)
9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports Start
10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports Start
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00 κι ένα παιχνίδι παράλληλα από την ΕΡΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Προημιτελική Φάση)
11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports Start
12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports Start
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00 κι ένα παιχνίδι παράλληλα από την ΕΡΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Ημιτελική Φάση)
13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports Start & ΕΡΤ1
14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports Start & ΕΡΤ1
Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Θέσεις 3-4, Τελικός)
Θέσεις 3-4 17:00 Novasports & ΕΡΤ1
Τελικός 21:00 Novasports & ΕΡΤ1
Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image, EUROKINISSI , sooc.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα