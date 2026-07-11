Πιέζει ο Ζελένσκι για την υλοποίηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για παραγωγή Patriot από την Ουκρανία
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Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύστημα Patriot Ουκρανία ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Πιέζει ο Ζελένσκι για την υλοποίηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για παραγωγή Patriot από την Ουκρανία

Οι συμφωνίες που συνάπτονται από ηγέτες χωρών πρέπει να εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και πλήρως, είπε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του προαναγγέλλοντας αλλαγές στην ουκρανική διπλωματία

Πιέζει ο Ζελένσκι για την υλοποίηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για παραγωγή Patriot από την Ουκρανία
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η ουκρανική διπλωματία θα πρέπει να επικεντρώσει στο να κάνει τους συμμάχους του Κιέβου να υλοποιούν ταχύτερα τις συμφωνίες προμήθειας όπλων.

«Ετοιμάζω αλλαγές στις διπλωματικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας με τους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε ότι υλοποιούνται οι συμφωνίες προμήθειας όπλων», λέει ο Ζελένσκι στο νυκτερινό του βίντεο.

«Οι συμφωνίες που συνάπτονται από ηγέτες χωρών πρέπει να εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και πλήρως», πρόσθεσε λέγοντας ότι αυτό ισχύει για τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δοθεί στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Δείτε βίντεο


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