Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Εφήβων: Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα, 12-11 την Ιταλία
SPORTS
Εθνική πόλο Εφήβων Ηλίας Μαχαίρας

Με γκολ του Κωνσταντίνου Μπιτσάκου στα 2.37'' πριν το φινάλε του μικρού τελικού η Ελλάδα κέρδισε την Ιταλία και ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου 

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Εφήβων κατέκτησε στην Οραντέα η Εθνική Ελλάδας. 

Η ομάδα του Ηλία Μαχαίρα επικράτησε 12-11 της Ιταλίας στον μικρό τελικό και ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου. 

Το γκολ της νίκης πέτυχε στα 2.37'' πριν το φινάλε ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος. 

ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 11-12

Οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ιταλία σκόραραν: Αλεσαντρίνι 3, Ντομινίτσι 2, Τσιανέζε 2, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέσα 1, Μαφέι 1.




