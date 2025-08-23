Γιαζίτζι: Αγαπώ τον Ολυμπιακό, θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν

Μετά από σχεδόν 10 μήνες ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επέστρεψε σε επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Την περασμένη σεζόν είχε πάθει ρήξη χιαστού στην Τρίπολη στον αγώνα με τον Αστέρα και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του νταμπλ.Φέτος επέστρεψε αναγεννημένος στα φιλικά παιχνίδια και στο πρώτο επίσημο, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στον Πειραιά, πέτυχε ένα απίθανο γκολ στο 90+3' και άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη στην πρεμιέρα τηςΑμέσως μετά το ματς ο Τούρκος ποδοσφαιριστής μίλησε για την επιστροφή του, το γκολ και την αγάπη που έχει για τον Ολυμπιακό.

«Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, γιατί πέρυσι στην πρώτη μου συμμετοχή απέναντι στον Αστέρα AKTOR τραυματίστηκα πολύ σοβαρά. Με κράτησε για εννέα ολόκληρους μήνες έξω, δεν μπορούσα να βοηθήσω, δεν μπορούσα να παίξω για να προσφέρω στην ομάδα αυτά που ήθελα.

Σήμερα όμως, είμαι πολύ ευτυχισμένος και περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί κατάφερα να μπω απέναντι σε αυτή την ίδια ομάδα και να ανοίξω το σκορ, βοηθώντας την ομάδα και κάνοντας τους οπαδούς μας ευτυχισμένους. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.

Η αλήθεια είναι πως ήμουν στην καλύτερη θέση εκείνη τη στιγμή. Σκέφτηκα πως αν πάρω την μπάλα, θα έρθει η στιγμή που θα μπει το γκολ κι έτσι έγινε και το γκολ μπήκε.

Δεν είναι έκπληξη, κανείς δεν είναι έκπληκτος, ούτε καν εγώ και να περιμένετε περισσότερα από όσα φαντάζεστε».

Για το πόσο περίμενε το γκολ: «Εννέα μήνες δουλεύω γι’ αυτό. Θέλω να γίνω καλύτερος από πριν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είμαι ακόμη στο 100%, όμως δουλεύω και είμαι σίγουρος ότι θα γίνω ο καλύτερος από πριν.

Επίσης, θέλω να δηλώσω ότι αυτόν τον σύλλογο τον αγαπώ πραγματικά. Τον λατρεύω και θα μπορούσα να κάνω τα πάντα γι’ αυτόν. Θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν. Νιώθω τόσο πολύ ευγνώμων για τη στήριξα που είχα αυτούς τους εννέα μήνες.

Όταν δεν μπορούσα να περπατήσω καν καλά-καλά μετά το χειρουργείο. Με στήριξαν πολύ ο πρόεδρος, ο κ. Μαρινάκης, όλοι οι συμπαίκτες μου κι όλος ο κόσμος, που πάντα με στήριζαν, με χαιρετούσαν έξω από το γήπεδο και μου ζητούσαν πράγματα.

Όταν λοιπόν, κάποιος σου φέρεται σαν να είσαι Βασιλιάς, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανταποδώσεις. Ήρθε η στιγμή τώρα να ανταποδώσω. Έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι έχω μάθει από τον πατέρα μου, να είμαι ευγνώμων και να είμαι εδώ πανέτοιμος, να πιέζω συνεχώς τον εαυτό μου να γίνω όσο καλύτερος γίνεται για να μπορώ να ανταποδώσω στους οπαδούς μας, στον κόσμο, στους συμπαίκτες μου και σ’ όλο αυτόν τον σύλλογο που λατρεύω όλη αυτή τη στήριξη που έχω λάβει.

Είμαι ευγνώμων και θέλω να δηλώσω πως λατρεύω τον Ολυμπιακό».



