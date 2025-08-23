Μεντιλίμπαρ: «Πολύ καλή ομάδα ο Αστέρας, έχει εξαιρετικές εκτελέσεις ο Γιαζίτζι»
Όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αλλά πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε μετά το ματς ότι η ομάδα του δυσκολεύτηκε πολύ, ενώ έπλεξε το εγκώμιο στον σκόρερ του πρώτου τέρματος, Γιαζίτζι.
Oι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
«Ο αγώνας ήταν όπως τον περιμέναμε ότι θα είναι. Ο Αστέρας ήταν η μοναδική ομάδα την οποία δεν καταφέραμε να νικήσουμε πέρυσι και απόψε αποδείχτηκε ακόμη μία φορά το γιατί, ο Αστέρας είναι μία ομάδα πολύ καλά οργανωμένη και πολύ καλά στημένη στην άμυνα.
Μας δυσκόλεψαν πολύ, προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους να επιτεθούμε δημιουργώντας ευκαιρίες όμως δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ξεκάθαρες ευκαιρίες χάρη στην πολύ καλή άμυνα της ομάδας της Τρίπολης. Έπρεπε να επιμείνουμε πάρα πολύ και στο τέλος παραλίγο να μην κερδίσουμε αλλά ήρθε το πολύ ωραίο γκολ του Γιαζίτζι, που ήταν τόσο ωραίο ώστε να μην μπορέσουν να το αποκρούσουν.
Δεν έχω προλάβει ακόμη να μιλήσω με τον Γιαζίτζι, τον έχω μόνο χτυπήσει στην πλάτη για τον συγχαρώ. Είναι το προσόν αυτό του παίκτη, το πώς εκτελεί έτσι τη μπάλα. Αυτό είναι το μεγάλο του προσόν, στο λεπτό που ήρθε και με τις συνθήκες με τις οποίες ήρθε το γκολ.
Μας άνοιξε το δρόμο και για το δεύτερο γκολ».
