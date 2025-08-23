Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι για πέντε χρόνια»
Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι για πέντε χρόνια»
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε ότι ο Ντίνος Μήτογλου είναι ο αγαπημένος δικός του παίκτης αλλά και του γιου του
Την ανανέωση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σημείωσε σε live στο Instagram ότι το συμβόλαιό του διεθνούς φόργουορντ θα ανανεωθεί για πέντε χρόνια ενώ αποκάλυψε ότι είναι ο αγαπημένος δικός του παίκτης αλλά και του υιού του, Παύλου.
«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα, θα με πλάκωνε ο Παύλος» είπε ο Γιαννακόπουλος.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σημείωσε σε live στο Instagram ότι το συμβόλαιό του διεθνούς φόργουορντ θα ανανεωθεί για πέντε χρόνια ενώ αποκάλυψε ότι είναι ο αγαπημένος δικός του παίκτης αλλά και του υιού του, Παύλου.
«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα, θα με πλάκωνε ο Παύλος» είπε ο Γιαννακόπουλος.
Ο Ντίνος Μήτογλου έχει συμβόλαιο έως το 2026 με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 750.000 ευρώ.
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα