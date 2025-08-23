Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι για πέντε χρόνια»

Την ανανέωση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σημείωσε σε live στο Instagram ότι το συμβόλαιό του διεθνούς φόργουορντ θα ανανεωθεί για πέντε χρόνια ενώ αποκάλυψε ότι είναι ο αγαπημένος δικός του παίκτης αλλά και του υιού του, Παύλου.

«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα, θα με πλάκωνε ο Παύλος» είπε ο Γιαννακόπουλος.



Ο Ντίνος Μήτογλου έχει συμβόλαιο έως το 2026 με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 750.000 ευρώ.