Equipe: «Χωρίς οψιόν αγοράς ο δανεισμός του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό»
Στις 21:20 το βράδυ της Παρασκευής προσγειώνεται στην Αθήνα ο Πορτογάλος για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ρενάτο Σάντσες και την Παρί Σεν Ζερμέν, επικρατώντας στη «μάχη» με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτησή του.
Ο Πορτογάλος χαφ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, με την πτήση του να προσγειώνεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 21:20, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι» και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο «Equipe», ο Πορτογάλος αναμένεται να υπογράψει ως δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Ο Παναθηναϊκός και η Τραμπζονσπόρ έδωσαν μια όμορφη «μάχη» για να καταφέρουν να αποσπάσουν την υπογραφή του Ρενάτο Σάντσες. Τις τελευταίες ημέρες, οι Τούρκοι πίστευαν ότι είχαν κάνει τη διαφορά, με τη φόρμουλα δανεισμού με οψιόν αγοράς.
Όμως τελικά, στην Ελλάδα αναμένεται να καταλήξει ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν (28 ετών, με συμβόλαιο έως το 2027). Ο τύπος της συμφωνίας παραμένει ο ίδιος, γύρω από έναν προσωρινό δανεισμό. Όμως, αυτή τη φορά, χωρίς οψιόν αγοράς».
