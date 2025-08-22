Παναθηναϊκός: Στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα
Παναθηναϊκός: Στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα
Ο Πορτογάλος χαφ θα προσγειωθεί σήμερα το βράδυ για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ρενάτο Σάντσες και την Παρί Σεν Ζερμέν, επικρατώντας στη «μάχη» με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτησή του.
Ο Πορτογάλος χαφ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, με την πτήση του να προσγειώνεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 22:00 (αρχικά ήταν να φτάσει στις 21:20) , προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι» και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
To Τριφύλλι παρά τα διάφορα σενάρια των τελευταίων ημερών ούτε είχε «κλείσει» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ αλλά ούτε και είχε χάσει την παρτίδα παρά την θέληση της Παρί και του εκπροσώπου του να πάει δανεικός ο 28χρονος άσος στην Τουρκία.
Εκμεταλλευόμενος την σχέση του Ρουί Βιτόρια με τον ποδοσφαιριστή αλλά και τις... χειρουργικές διαπραγματεύσεις του Γιάννη Παπαδημητρίου σε αυτή την υπόθεση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη όσο και με την γαλλική ομάδα.
Σε μία υπόθεση που «στράβωσε» αρκετά για το ελληνικό κλαμπ κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, το μίνι σίριαλ είχε happy end, καθώς έγιναν υπερβάσεις για να ολοκληρωθεί θετικά η διαπραγμάτευση!
Έτσι, λοιπόν, ο Σάντσες αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του στους «πράσινους», οι οποίοι καλύπτουν το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τον διεθνή Ίβηρα άσο.
