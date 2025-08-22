ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Παναθηναϊκός: Στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα
SPORTS
Παναθηναϊκός Παρί Σεν Ζερμέν Ρενάτο Σάντσες

Παναθηναϊκός: Στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα

Ο Πορτογάλος χαφ θα προσγειωθεί σήμερα το βράδυ για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο

Παναθηναϊκός: Στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ρενάτο Σάντσες και την Παρί Σεν Ζερμέν, επικρατώντας στη «μάχη» με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτησή του.

Ο Πορτογάλος χαφ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, με την πτήση του να προσγειώνεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 22:00 (αρχικά ήταν να φτάσει στις 21:20) , προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι» και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

To Τριφύλλι παρά τα διάφορα σενάρια των τελευταίων ημερών ούτε είχε «κλείσει» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ αλλά ούτε και είχε χάσει την παρτίδα παρά την θέληση της Παρί και του εκπροσώπου του να πάει δανεικός ο 28χρονος άσος στην Τουρκία.

Εκμεταλλευόμενος την σχέση του Ρουί Βιτόρια με τον ποδοσφαιριστή αλλά και τις... χειρουργικές διαπραγματεύσεις του Γιάννη Παπαδημητρίου σε αυτή την υπόθεση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη όσο και με την γαλλική ομάδα.

Σε μία υπόθεση που «στράβωσε» αρκετά για το ελληνικό κλαμπ κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, το μίνι σίριαλ είχε happy end, καθώς έγιναν υπερβάσεις για να ολοκληρωθεί θετικά η διαπραγμάτευση!

Έτσι, λοιπόν, ο Σάντσες αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του στους «πράσινους», οι οποίοι καλύπτουν το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τον διεθνή Ίβηρα άσο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη

Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο

Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης