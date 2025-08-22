Παναθηναϊκός: Στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα

Ο Πορτογάλος χαφ θα προσγειωθεί σήμερα το βράδυ για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο