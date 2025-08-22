bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Πρωτοσέλιδο ο Ιωαννίδης στην Πορτογαλία: «Είναι ο πρώτος στόχος της Σπόρτινγκ»
Το ενδιαφέρον των Πορτογάλων έχει αναθερμανθεί παρά το ότι το περασμένο καλοκαίρι η μεταγραφή του δεν προχώρησε
Ως τον βασικότερο υποψήφιο για την κορυφή της επίθεσης της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας παρουσιάζει η A Bola τον Φώτη Ιωαννίδη, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση και του Γιώργου Βαγιαννίδη.
Οι Πορτογάλοι αναφέρουν χαρακτηριστικά στο εξώφυλλό τους ότι «ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει στο στόχαστρο των “λιονταριών” ένα χρόνο μετά και είναι ο πιο ισχυρός υποψήφιος για την “αντικατάσταση”», με τον κεντρικό τους τίτλο να γράφει «Επανάσταση στον ορίζοντα στην επίθεση».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ έχει αναθερμανθεί παρά το ότι το περασμένο καλοκαίρι η μεταγραφή του Ιωαννίδη δεν προχώρησε. Ο Ρούμπεν Αμορίμ είχε κυκλώσει το όνομα του, με τον σύλλογο μάλιστα να καταθέτει στον Παναθηναϊκό πρόταση που έφτανε τα 25 εκατ. ευρώ. Η απάντηση των Πρασίνων, ωστόσο, ήταν αρνητική καθώς έκαναν σαφές ότι ο 25χρονος δεν ήταν προς πώληση.
Όπως όλα δείχνουν, η Σπόρτινγκ δεν έχει ξεχάσει την περίπτωσή του. Η επικείμενη αποχώρηση του Κόνραντ Χάρτντερ -βασικού τους σέντερ φορ- για τη Ρεν θα δημιουργήσει ένα κενό στη γραμμή κρούσης τους, επομένως η υπόθεση του διεθνούς επιθετικού μπορεί να απασχολήσει ξανά.
Ωστόσο, η Φιορεντίνα πρόσφατα εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τον παίκτη, με τον Γιάννη Αλαφούζο να ξεκαθαρίζει στα ιταλικά ΜΜΕ ότι οι οικονομικές απαιτήσεις του Τριφυλλιού είναι υψηλές και ο Ιωαννίδης δεν πρόκειται να παραχωρηθεί για λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ.
