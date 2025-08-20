Πρόεδρος Σλάβια: «Βρήκαμε μία συμφέρουσα λύση και για εμάς και για τον ΠΑΟΚ, τον Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης»
Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ, επιβεβαίωσε το μεταγραφικό «μπαμ» του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως ο Ζαφείρης θα μετακομίσει στον Δικέφαλο τον Γενάρη
Το μεγάλο deal έκλεισε. Ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο «μπαμ» και θα αποκτήσει τον Χρήστο Ζαφείρη μετά από πρόταση 10+2 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβια Πράγας.
Η είδηση έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου της Τσεχίας και τα ΜΜΕ της χώρας το αναπαράγουν, έτσι είχε την ευκαιρία ο πρόεδρος της Σλάβια να απαντήσει σε ένα σχετικό δημοσίευμα στο X και αν εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από τη συμφωνία.
Το deal αφήνει ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές, καθώς και η Σλάβια θα έχει διαθέσιμο έναν από τους καλύτερους της παίκτες στη League Phase του Champions League.
Όσα ανέφερε με αναδημοσίευσή ενός tweet από ΜΜΕ της Τσεχίας που ενημέρωσε για την μεταγραφή:
«Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο Ζάφι θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ».
Ano, nalezli jsme reseni vyhodne pro vsechny strany. Zafi si se Slavii zahraje Ligu mistru, od ledna pak za Paok 👍 https://t.co/Cd4S1eEiCA— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 20, 2025
