Παναθηναϊκός: Εκπρόσωπος του Σάντσες στην Κωνσταντινούπολη για να συμφωνήσει με την Τράμπζονσπορ, γράφουν στην Τουρκία
SPORTS
Ρενάτο Σάντσες Τράμπζονσπορ Παναθηναϊκός Μπενφίκα

Παναθηναϊκός: Εκπρόσωπος του Σάντσες στην Κωνσταντινούπολη για να συμφωνήσει με την Τράμπζονσπορ, γράφουν στην Τουρκία

Όπως αποκάλυψε ο Τούρκος δημοσιογράφος, ο εκπρόσωπος του Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να μιλήσει με τους ανθρώπους της Τραμπζονσπόρ

Παναθηναϊκός: Εκπρόσωπος του Σάντσες στην Κωνσταντινούπολη για να συμφωνήσει με την Τράμπζονσπορ, γράφουν στην Τουρκία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τι κι αν όλα έδειχναν πως ο Παναθηναϊκός θα ήταν ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ρενάτο Σάντσες, νωρίτερα «έσκασε» η βόμβα από την «L’Equipe», που αποκαλύπτει ότι η Τραμπζονσπόρ μπήκε… σφήνα στην απόκτηση του Πορτογάλου χαφ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου αναφέρει πως ο εκπρόσωπος του Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να συζητήσει από κοντά με τους ανθρώπους της ομάδας της Τραπεζούντας.

Να θυμίσουμε πως ο 28χρονος κεντρικός χαφ ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο δεν υπολογίζεται από το τεχνικό επιτελείο της γαλλικής ομάδας και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Μπενφίκα, όπου έγραψε 21 συμμετοχές και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα μία φορά, ωστόσο η ρήτρα αγοράς των 10 εκατομμυρίων ευρώ δεν ενεργοποιήθηκε από τους «Αετούς».


Ειδήσεις σήμερα:

Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες

Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη

Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης