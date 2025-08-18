Υψηλού κινδύνου για την UEFA το ματς Άντερλεχτ - ΑΕΚ, γράφουν βελγικά ΜΜΕ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη (21/8, 21:00) στο Lotto Park για τα play off του Conference League, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν την υποστήριξη των οπαδών τους που θα βρίσκονται σε συγκεκριμένη θύρα των φιλοξενούμενων.



Όπως αναφέρει η βελγική ιστοσελίδα DH, η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου» από την UEFA, κάτι μάλιστα που έχει αναγκάσει την Άντελρεχτ να πάρει συγκεκριμένα μέτρα ως προς την πολιτική πώλησης των εισιτηρίων.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Άντερλεχτ τονίζεται πως δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν οι οπαδοί που έχουν αγοράσει έστω μια φορά εισιτήριο για αγώνα της ομάδας στο Lotto Park την τελευταία πενταετία και συγκεκριμένα το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου του 2020 ως τις 3 Αυγούστου του 2025.

Αυτό, όπως υπογραμμίζει η βελγική ιστοσελίδα DH, γίνεται για να αποφευχθούν περιστατικά όπως αυτά της περσινής σεζόν στο εντός έδρας παιχνίδι του Europa League με τη Φενέρμπαχτσε, όταν οπαδοί της τουρκικής ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια μέσα στις θύρες οπαδών της Άντερλεχτ με συνέπεια να ξεκινήσουν επεισόδια. Μάλιστα η Άντερλεχτ ξεκαθαρίζει στους οπαδούς της ότι η πώληση ή η μεταφορά των εισιτηρίων τους σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρά.



