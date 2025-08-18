Συγκίνησε ο γιος του Νεϊμάρ μετά την 6αρα της Σάντος στην Βάσκο ντα Γκάμα: Μπαμπά, ακόμα και τις ημέρες που κλαις σε αγαπώ πολύ

Ο μεγάλος γιος του Νεϊμάρ έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στον πατέρα του μετά την ταπεινωτική ήττα με 0-6 στο πρωτάθλημα Βραζιλίας κόντρα στη Βάσκο ντα γκάμα.



Ο Βραζιλιάνος ξέσπασε σε λυγμούς, καθώς αυτή ήταν 250η εμφάνισή του με τη φανέλα της Σάντος και συνδυάστηκε με αυτό το βαρύ σκορ, έτσι ο γιος του θέλησε να του συμπαρασταθεί με ένα γράμμα.

«Καληνύχτα μπαμπά. Ξέρω ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα και για εμάς, αλλά ήθελα να ξέρεις ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, και όταν κανείς δεν είναι δίπλα σου, να ξέρεις ότι θα είμαι πάντα εδώ μαζί σου να σε στηρίζω.

Είσαι κάτι παραπάνω από υπέροχος πατέρας: είσαι είδωλο, είσαι η έμπνευσή μου. Ακόμα και τις μέρες που κλαις, θέλω να ξέρεις ότι σ' αγαπώ τόσο πολύ. Να το έχεις πάντα στο μυαλό σου.

Να θυμάστε ότι η οικογένειά σας είναι δίπλα σας για να σας στηρίζει και να σας βοηθάει ανά πάσα στιγμή, είτε είναι καλό είτε κακό. Είσαι ο πατέρας ΜΟΥ, και να θυμάσαι πάντα ότι είμαι εδώ για σένα.

Τώρα θέλω να σηκώσεις το κεφάλι σου ψηλά και να πας για αυτούς όπως έκανες πάντα και θα κάνεις. Είσαι καταπληκτικός. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά.

Και ποτέ μην εγκαταλείπεις το μεγαλύτερο όνειρό σου για ανθρώπους που δεν σε ξέρουν ή δεν ξέρουν ποιος είσαι, γιατί μπορείς.

Μην παίρνετε τη σημερινή ήττα ως αποτυχία, αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε την ως κίνητρο για να είστε πάντα καλύτερη από χθες.

Ποτέ μην ξεχνάς: ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ».



