Αποσύρεται από το μπάσκετ ο Ιταλός πρωταθλητής NBA, Μάρκο Μπελινέλι - Βίντεο

Ο Μάρκο Μπελινέλι σε ηλικία 39 ετών ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ότι σταματάει το μπάσκετ.

Με τεράστια καριέρα σε Ευρώπη και NBA, ο Μπελινέλι τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν για λογαριασμό της Βίρτους Μπολόνια.



Ο Ιταλός έχει αγωνιστεί σε Γκόλντεν Στέιτ, Τορόντο, Σικάγο, Σακραμέντο, Ατλάντα, Φιλαδέλφεια μεταξύ άλλων. Μάλιστα, το 2014 αναδείχθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ, με τους Σπερς, ενώ την ίδια χρονιά κατέκτησε και τον διαγωνισμό τριπόντων.

Το συγκινητικό του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Έδωσα την καρδιά μου, κάθε κομμάτι μου. Κάθε μέρα. Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα ό,τι είχα. Το να λες αντίο δεν είναι εύκολο. Αλλά ήρθε η ώρα. Κουβαλάω μαζί μου κάθε συναίσθημα, κάθε θυσία, κάθε πανηγυρισμό. Ευχαριστώ όσους πάντα με πίστευαν. Στην επόμενη γενιά αφήνω ένα όνειρο. Κάντε το να έχει αξία».





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marco Belinelli (@mbeli21)









Ειδήσεις σήμερα:



Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο



«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι



Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού

