Αποσύρεται από το μπάσκετ ο Ιταλός πρωταθλητής NBA, Μάρκο Μπελινέλι - Βίντεο
Μάρκο Μπελινέλι Σαν Αντόνιο Σπερς Βίρτους Μπολόνια NBA

Ο Ιταλός έπαιξε σε 8 ομάδες στο NBA, κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Σπερς το 2014, πήρε το διαγωνισμό τρίποντων την ίδια σεζόν, κλείνοντας την καριέρα του στη Βίρτους Μπολόνια

Ο Μάρκο Μπελινέλι σε ηλικία 39 ετών ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ότι σταματάει το μπάσκετ.

Με τεράστια καριέρα σε Ευρώπη και NBA, ο Μπελινέλι τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν για λογαριασμό της Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ιταλός έχει αγωνιστεί σε Γκόλντεν Στέιτ, Τορόντο, Σικάγο, Σακραμέντο, Ατλάντα, Φιλαδέλφεια μεταξύ άλλων. Μάλιστα, το 2014 αναδείχθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ, με τους Σπερς, ενώ την ίδια χρονιά κατέκτησε και τον διαγωνισμό τριπόντων.

Το συγκινητικό του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Έδωσα την καρδιά μου, κάθε κομμάτι μου. Κάθε μέρα. Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα ό,τι είχα. Το να λες αντίο δεν είναι εύκολο. Αλλά ήρθε η ώρα. Κουβαλάω μαζί μου κάθε συναίσθημα, κάθε θυσία, κάθε πανηγυρισμό. Ευχαριστώ όσους πάντα με πίστευαν. Στην επόμενη γενιά αφήνω ένα όνειρο. Κάντε το να έχει αξία».


Marco Belinelli's Sharpshooting Earns the 2014 3-Point Contest Victory

MARCO BELINELLI TOP 10 PLAYS OF CAREER!


