Ευχάριστα τα νέα στον Παναθηναϊκό εν όψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ - Προπονήθηκε κανονικά ο Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι της Πέμπτης
Ευχάριστα τα νέα στον Παναθηναϊκό εν όψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
Ο Φώτης Ιωαννίδης που έχασε λόγω τραυματισμού το 1ο παιχνίδι του 3ου γύρου του Europa League στο ΟΑΚΑ με τους Ουκρανούς έβγαλε το πρόγραμμα προπόνησης της Δευτέρας.
Ο αρχηγός του ΠΑΟ αναμένεται να ακολουθήσει κανονικά την αποστολή για την Κρακοβία όπου την Πέμπτη (21:00) θα διεξαχθεί η ρεβάνς.
Θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.
Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».
