Ευχάριστα τα νέα στον Παναθηναϊκό εν όψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ - Προπονήθηκε κανονικά ο Ιωαννίδης
SPORTS
Φώτης Ιωαννίδης Σαχτάρ Ντονέσκ Παναθηναϊκός Europa League

Ευχάριστα τα νέα στον Παναθηναϊκό εν όψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ - Προπονήθηκε κανονικά ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι της Πέμπτης

Ευχάριστα τα νέα στον Παναθηναϊκό εν όψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ - Προπονήθηκε κανονικά ο Ιωαννίδης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ευχάριστα τα νέα στον Παναθηναϊκό εν όψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. 

Ο Φώτης Ιωαννίδης που έχασε λόγω τραυματισμού το 1ο παιχνίδι του 3ου γύρου του Europa League στο ΟΑΚΑ με τους Ουκρανούς έβγαλε το πρόγραμμα προπόνησης της Δευτέρας. 

Ο αρχηγός του ΠΑΟ αναμένεται να ακολουθήσει κανονικά την αποστολή για την Κρακοβία όπου την Πέμπτη (21:00) θα διεξαχθεί η ρεβάνς. 

Θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. 


Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».

Ειδήσεις σήμερα:

«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης