Ξενάγησε τον Κλάιφερτ στην Ακρόπολη ο Τσιάρτας - «Όταν φύγαμε ήταν απλά μαγεμένος»
Ο Ολλανδός παλαίμαχος σέντερ φορ είχε διακαή πόθο να επισκεφθεί την Ακρόπολη
Ο Βασίλης Τσιάρτας επισκέφτηκε την Ακρόπολη με εκλεκτή παρέα. Ο παλαίμαχος Έλληνας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Σεβίλλης μεταξύ άλλων, βρέθηκε στο ιστορικό μνημείο της Αθήνας με τον Πάτρικ Κλάιφερτ.
Ο θρυλικός Ολλανδός επιθετικός και ο Τσιάρτας διατηρούν φιλικές σχέσεις, με τους δύο να πηγαίνουν παρέα στον Παρθενώνα.
Όπως αναφέρει ο άλλοτε «μαέστρος», η επιθυμία του Κλάιφερτ για να επισκεφτεί την Ακρόπολη ήταν απίστευτη και αποχώρησε μαγεμένος.
«Με τον Patrick Kluivert. Ήταν απίστευτη η επιθυμία του να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Όταν φύγαμε ήταν απλά μαγεμένος», έγραψε και συνόδευσε τη φωτογραφία με αυτή τη λεζάντα.
Με τον Patrick Kluivert. Ήταν απίστευτη η επιθυμία του να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Όταν φύγαμε ήταν απλά μαγεμένος. 🇬🇷 pic.twitter.com/Dyp2ap7qPK— Vasilis Tsiartas (@VasilisTsiartas) August 11, 2025
