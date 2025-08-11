Ξενάγησε τον Κλάιφερτ στην Ακρόπολη ο Τσιάρτας - «Όταν φύγαμε ήταν απλά μαγεμένος»
Ξενάγησε τον Κλάιφερτ στην Ακρόπολη ο Τσιάρτας - «Όταν φύγαμε ήταν απλά μαγεμένος»

Ο Ολλανδός παλαίμαχος σέντερ φορ είχε διακαή πόθο να επισκεφθεί την Ακρόπολη

5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βασίλης Τσιάρτας επισκέφτηκε την Ακρόπολη με εκλεκτή παρέα. Ο παλαίμαχος Έλληνας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Σεβίλλης μεταξύ άλλων, βρέθηκε στο ιστορικό μνημείο της Αθήνας με τον Πάτρικ Κλάιφερτ.

Ο θρυλικός Ολλανδός επιθετικός και ο Τσιάρτας διατηρούν φιλικές σχέσεις, με τους δύο να πηγαίνουν παρέα στον Παρθενώνα.

Όπως αναφέρει ο άλλοτε «μαέστρος», η επιθυμία του Κλάιφερτ για να επισκεφτεί την Ακρόπολη ήταν απίστευτη και αποχώρησε μαγεμένος.

«Με τον Patrick Kluivert. Ήταν απίστευτη η επιθυμία του να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Όταν φύγαμε ήταν απλά μαγεμένος», έγραψε και συνόδευσε τη φωτογραφία με αυτή τη λεζάντα.


