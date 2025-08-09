ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης με την Γερμανία Άικε Ίμελ καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών
Ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης με την Γερμανία Άικε Ίμελ καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών

Ο 64χρονος πρώην τερματοφύλακας καταδικάστηκε για 107 υποθέσεις απάτης

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 1980 με την εθνική Γερμανίας και πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, Άικε Ίμελ, καταδικάσθηκε σε φυλάκιση δύο ετών και δύο μηνών για 107 (!) υποθέσεις απάτης, που σχετίζονταν κυρίως με μη αποπληρωθέντα δάνεια.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα «Bild», ο 64χρονος πρώην τερματοφύλακας πουλούσε επίσης πλαστά εισιτήρια Euro, με συνολική ζημία που εκτιμάται σε πάνω από 34.000 ευρώ. Μεταξύ των θυμάτων του ήταν και η σύντροφος του πρώην αστέρα του γερμανικού ποδοσφαίρου, Αντρέας Μπρέμε. Στο δικαστήριο, ο δικηγόρος του περιέγραψε την κατάστασή του ως έναν «ντροπιασμένο» και «σπασμένο» άνθρωπο, που τώρα ζει με επιδόματα κοινωνικής στέγασης.

Ο Ίμελ, ο οποίος έχει 19 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, είχε καταδικασθεί και στο παρελθόν (2008) για απάτη. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, παραδέχθηκε ότι δεν ήξερε πώς να διαχειρίζεται τα χρήματά του και δυσκολευόταν να «τα βγάλει πέρα».

Με θητεία σε Ντόρτμουντ, Στουτγκάρδη (σ.σ. πρωταθλητής το 1992) και Μάντσεστερ Σίτι, η αλλαγή καριέρας του σημαδεύτηκε από χρέη, μοναξιά και τώρα φυλακή...


1 ΣΧΟΛΙΟ

