Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Αντετοκούνμπο στο τουρνουά της Κύπρου
SPORTS
Εθνική Μπάσκετ Λεμεσός Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ελλάδας αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στο ECOMMBX Cup, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη να μένουν εκτός αποστολής

Για την Κύπρο αναχωρεί σήμερα η Εθνική μπάσκετ, αφού προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ. Στη Λεμεσό, πρώτο της προορισμό και στο Ευρωμπάσκετ 2025, θα συμμετάσχει στο ECOMMBX Cup με δύο πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας, αύριο Σάββατο 9/8 με τη Σερβία (20.30) και μια μέρα αργότερα, με το Ισραήλ (20.30).

Στην αποστολή συμμετέχουν 16 παίκτες, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

