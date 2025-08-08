Εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ολλανδία η ιστορική Φίτεσε

Επιχειρήθηκαν πολλά σχέδια διάσωσης, νέοι σωτήρες και πιθανοί επενδυτές, αλλά τίποτα δεν στμάτησε την πορεία...εξαφάνισης.Ο σύλλογος, ο οποίος γιόρτασε την 133η επέτειό του στις 14 Μαΐου, θα επιστρέψει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.Η Φίτεσε έπαιζε επαγγελματικό ποδόσφαιρο από το 1954. Μέχρι το 1990, η Φίτεσε είχε παίξει μόνο τέσσερις σεζόν στην Eredivisie, 25 στην Eerste Divisie και τέσσερις στην Twwede Divisie.Στις 21 Δεκεμβρίου 1997, η Φίτεσε έπαιξε τον τελευταίο της αγώνα στο Nieuw-Monnikenhuize και μετακόμισε στην άλλη άκρη της πόλης. Ένα νέο στάδιο χτίστηκε στο Άρνεμ-Ζάιντ, με το σύνθημα «Το μεγαλύτερο θέατρο στην Ολλανδία», με σκοπό να βασιστεί στην επιτυχία της δεκαετίας του 1990.Μετά από ένα κάτι παραπάνω από θετικό ξεκίνημα, κατά το οποίο η Φίτεσε σχεδόν έφτασε στο Champions League, ξεκίνησε η παρακμή. Ο ολλανδικός σύλλογος ξόδευε συστηματικά περισσότερα από όσα κέρδιζε, με αποτέλεσμα ένα έλλειμμα 55 εκατομμυρίων ευρώ.Αργότερα, ανακαλύφθηκε ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, τότε ιδιοκτήτης της Τσέλσι, είχε αποπληρώσει το χρέος των 117 εκατομμυρίων ευρώ της Φίτεσε. Για να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας-όπως αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα η ιστοσελίδα της πορτογαλικής εφημερίδας -A’ Bola-, ο Μεράμπ Τζορντάνια ανέλαβε ως ιδιοκτήτης, λειτουργώντας ως εντολοδόχος του Αμπράμοβιτς, μαζί με τους Αλεξάντερ Τσιγκιρίνσκ και Βαλέρι Όιφ.Η Βιτέσε ήταν η πρώτη ολλανδική ομάδα που είχε ξένους ιδιοκτήτες το 2010, όταν ο Γεωργιανός επιχειρηματίας Μεράμπ Τζορντάνια ανέλαβε την ομάδα, με τον Ρώσο Βαλερίι Όιφ να γίνεται ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης το 2018.