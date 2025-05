Μάικ Τζέιμς: Είμαι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη – Ο Σπανούλης μας παρακινεί θετικά

Λίγες ημέρες πριν από το Final Four της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, ο Μάικ Τζέιμς φιλοξενήθηκε στο Triple Threat Show μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Amerikanos24TV.Ο άσος της Μονακό , στην κορυφαία σεζόν της καριέρας του στην Ευρώπη, άνοιξε τα χαρτιά του για όλα: την πρόκληση απέναντι στον Ολυμπιακό, την προσωπική του κληρονομιά, τη σχέση του με τον Σπανούλη, τον Παπαγιάννη, την… αδικία των βραβείων, ακόμα και το μέλλον του στο μπάσκετ. Χωρίς φιλτράρισμα, χωρίς υπεκφυγές, ο Μάικ Τζέιμς ήταν –για άλλη μια φορά– ο εαυτός του.«Δεν μπορείς να παραπονιέσαι όταν πας στο Final Four. Ήταν ένας από τους στόχους μας και το καταφέραμε. Είμαστε υγιείς και έτοιμοι να προχωρήσουμε».«Ο Τάις έκανε μεγάλη διαφορά. Φαίνεται ότι είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Χρειάστηκε χρόνο να προσαρμοστεί. Όμως, όταν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, μας βοηθάει πάρα πολύ».«Στο Final Four δεν αποφεύγεις κανέναν. Όλοι είναι δύσκολοι. Έχουμε παίξει και με τις τρεις άλλες ομάδες φέτος και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Το θέμα είναι ποιος το θέλει περισσότερο».«Όποιος λέει ότι έχει επιπλέον κίνητρο σε τέτοια παιχνίδια, απλώς το λέει για τις κάμερες. Είναι το Final Four. Αν δεν είσαι αποφασισμένος τώρα, δεν χρειάζεται να είσαι εκεί».«Δεν με νοιάζει τι λένε. Οι οπαδοί, τα media δεν παίζουν μπάσκετ. Εμείς παίζουμε. Δεν πάμε εκεί για διακοπές. Πάμε να κερδίσουμε».: «Την πρώτη φορά ήμουν αφελής. Τώρα ξέρω τι σημαίνει. Είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να προετοιμάσεις σωματικά και πνευματικά και να βγεις να παίξεις. Είναι τόσο απλό».«Ο Μίροτιτς είναι εξαιρετικός, δεν τον βγάζεις απ’ τη συζήτηση επειδή δεν έχει πάρει την EuroLeague. Όταν συγκρίνεις δύο ισάξιους, τότε παίζει ρόλο η νίκη. Αλλά δεν τον αφαιρείς από το Top 20 ή το Top 30 μόνο επειδή δεν πήρε τίτλο».«Όχι. Θέλω να κερδίσω, αλλά όταν βλέπεις τα… πρακτικά βιβλία και το όνομά μου, είμαι μόνος μου εκεί. Κανείς δεν μπορεί να μου το πάρει αυτό».«Ο Σπανούλης σε παρακινεί. Είναι θετικός. Μας λέει “παίξτε σωστά, είμαστε καλοί”. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν πιο δραματικός, σαν όλα να ήταν το τέλος του κόσμου. Είναι διαφορετικό στυλ».«Του είπα πριν το ματς: “Μείνε έτοιμος. Αν παίξεις, μην βγεις και κολλήσεις. Θα αρρωστήσεις με τον εαυτό σου”. Είχε μείνει ενεργός, έκανε σουτ, προπονήθηκε καλά. Όταν ήρθε η ώρα, ήταν έτοιμος και μας βοήθησε τρομερά».«Το δεύτερο μισό της σεζόν ήμουν υγιής. Πέρασα καιρό προσπαθώντας να παίξω ενώ ήμουν τραυματίας. Όταν ένιωσα καλά, μπόρεσα να είμαι πιο αποδοτικός. Τα πάντα απλώς “κούμπωσαν”».«Αν ελέγξουμε τα ριμπάουντ, τα λάθη μας, περιορίσουμε το transition τους και κρατήσουμε τον έλεγχο του σκορ, τότε έχουμε πιθανότητες. Είναι εύκολο να το πεις, αλλά δύσκολο να το κάνεις».«Θα μπορούσα να προπονήσω παιδιά. Όχι ενήλικες. Αυτό είναι κανονική δουλειά. Παρακολουθώ πολλά παιχνίδια τώρα για διασκέδαση. Δεν θέλω να το κάνω επειδή “πρέπει”».«Πιθανότατα αυτό είναι το τελευταίο μου συμβόλαιο. Ξέρω ότι όλοι θέλουν να παίξω άλλο λίγο, αλλά… αφήστε με ήσυχο!».«Το Final Four είναι αυτό που ξεχωρίζει την EuroLeague. Όλοι μαζεύονται, όλοι το παρακολουθούν. Αν το κάνεις σειρές, χάνεις αυτό το μοναδικό event. Θα έπρεπε να το αντικαταστήσεις με κάτι άλλο μεγάλο, και αυτό είναι δύσκολο».«Αν πας σε μια μεγαλύτερη ομάδα, μπορεί να μην έχεις το ίδιο impact. Στο Παρίσι κάνει το παιχνίδι του. Μπορεί να καθορίσει τη ροή, να είναι ο ηγέτης. Αυτό είναι δύσκολο να το βρεις αλλού. Αν είχα την επιλογή με ίδια λεφτά, θα έμενα στην Παρί».«Όλοι πρέπει να πληρωθούν. Για εμάς, τους Αμερικανούς, δεν είναι μόνο θέμα αγάπης για το club. Είναι βασικές ανάγκες – οικογένεια, φροντίδα, ζωή μετά το μπάσκετ. Μη μας κρίνετε επειδή επιλέγουμε να εξασφαλιστούμε».«Πιστεύω πως άξιζα να είμαι στην πρώτη πεντάδα. Top 10 σε πόντους, PIR, τρίτος σε ασίστ και η ομάδα μου 4η στη regular season. Αλλά είμαι ο Μάικ, και πάντα θα με πάνε στη δεύτερη ομάδα».«Εγώ».