Το NBA σκέφτεται το All Star Game 2026 να διεξαχθεί με τη μορφή «ΗΠΑ vs Υπόλοιπος Κόσμος»

Η αποτυχημένη έκδοση του All Star Game 2025 με το μίνι τουρνουά αγώνων, προκάλεσε συναγερμό στις τάξεις του NBA με τον Κομισάριο Άνταμ Σίλβερ να παραδέχεται ότι «θα επανεξεταστεί εκ νέου ο σχεδιασμός της διοργάνωσης», αλλά όταν βγήκαν αυτά τα λόγια από το στόμα του (στις αρχές Μαρτίου), ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν το μέγεθος των αλλαγών που θα έπεφταν στο τραπέζι.Με την επόμενη διοργάνωση να είναι γνωστό ότι θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες, ο Σίλβερ έριξε τη βόμβα μιας διεθνούς διεύρυνσης της διοργάνωσης, όπου μια ομάδα επίλεκτων Αμερικανών αθλητών θα κοντραριστεί με τους επίλεκτους όλου του υπόλοιπου κόσμου.«Το ενδιαφέρον για το διεθνές μπάσκετ είναι τεράστιο, όπως φάνηκε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Ένωση παικτών, εξετάζοντας σενάρια όπου οι αθλητές θα εκπροσωπούν τις χώρες ή τις περιοχές τους, εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές μορφές του All-Star Game», είπε χαρακτηριστικά ο κομισάριος της Αμερικανικής λίγκας σε συνέντευξή του στο The Athletic.Λίγο αργότερα ο πρόεδρος επιχειρησιακών λειτουργιών του ΝΒΑ, Μπάιρον Σπρουέλ, επιβεβαίωσε πως το NBC στηρίζει ενεργά το σενάριο του αγώνα «ΗΠΑ vs Υπόλοιπος Κόσμος», ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 15 Φεβρουαρίου στην ολοκαίνουργια Intuit Dome, έδρα των Λος Άντζελες Κλίπερς, όπου θα διεξαχθεί και το Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκεττο 2028.«Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν μια μοναδική ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε μια πιο διεθνή μορφή, αφήνοντας πίσω τα παραδοσιακά All-Star Games», συμπλήρωσε ο Σίλβερ ο οποίος πολλές φορές στο παρελθόν έχει σταθεί στο γεγονός ότι πολλά από τα μεγάλα αστέρια του ΝΒΑ (Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς, Γιάννης Αντετοκούνμπο , Βίκτορ Γουεμπανιαμά) δεν είναι Αμερικανοί.Πάντως, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η ιδέα ενός αγώνα «ΗΠΑ vs Υπόλοιπος Κόσμος» δεν είναι κάτι που προέκυψε... χθες, αλλά υπήρχε ως σκέψη εδώ και χρόνια. Μάλιστα το 2019 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο περιθώριο του τότε All Star Game είχε ερωτηθεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και είχε πει χαρακτηριστικά: «Θα μου άρεσε πολύ. Θα ήταν τέλειο. Να παίξουν οι Ευρωπαίοι και διεθνείς παίκτες απέναντι στους Αμερικανούς και να τους δείξουμε ποιοι είμαστε...».