Australian Open: Για πρώτη φορά στα προημιτελικά η Μπαντόσα - Μου δίνει συμβουλές ο Στέφανος - Βίντεο

Η 27χρονη Ισπανίδα ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ. Στο δεύτερο σετ, η Σέρβα αντίπαλος της μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να βρεθεί με 2-5 μπροστά, όμως η Μπαντόσα έκανε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση στο tie-break.

Paula Badosa reaches the quarterfinals in Melbourne for the first time, defeating Danilovic 6-1 7-6(2)