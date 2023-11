Κριστιάνο Ρονάλντο: Πέτυχε το γκολ της χρονιάς κόντρα στην Αλ Ακχντούντ ο Πορτογάλος - Δείτε βίντεο

Φανταστικός για ακόμη ένα παιχνίδι της Αλ Νασρ ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.



Ο διεθνής Πορτογάλος επιθετικός που το καλοκαίρι του 2024 θα παίξει στο 6ο Euro της καριέρας του βγάζει το... παντεσπάνι στη Σαουδική Αραβία κάνοντας μαγικά με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

Cristiano Ronaldo 👑 scores the 48th goal of 2023 and ties with Holland and Kane 💪 pic.twitter.com/x16gLc8470