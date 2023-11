Άνταμ Τζόνσον: Ο παίκτης χόκεϊ που σκοτώθηκε από παγοπέδιλο ήταν έτοιμος να παντρευτεί - Βρήκε το μονόπετρο η σύντροφός του

Ματ Πέτγκρεϊβ τον χτύπησε με το παγοπέδιλο και του έκοψε τον λαιμό ζούσε στο "Νησί" μαζί με την σύντροφό του, Ριάν Γουλφ.







Petgrave has a history of bad behavior in the EIHL, including racking up the most penalty minutes (2022-2023 season) and getting booted out of games



Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον Άνταμ Τζόνσον Ο Αμερικανός σταρ του χόκεϊ που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στην Αγγλία (Nottingham Panthers εναντίον της Sheffield Steelers στις 28 Οκτωβρίου) όταν οΟι δύο τους ήταν μαζί για χρόνια και το περασμένο καλοκαίρι είχαν αρραβωνιαστεί. Η κοπέλα που ήταν στην εξέδρα στον επίμαχο αγώνα και είδε ζωντανά τη "δολοφονία" του Τζόνσον αποκάλυψε μέσω τρίτων ότι ανακάλυψε στο σπίτι τους το μονόπετρο που είχε αφήσει ο παίκτης ο οποίος και ήταν έτοιμος να της κάνει πρόταση γάμου.Η θεία του άτυχου παίκτη, Κάρι, είπε στα ΜΜΕ για το θέμα: «Ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και ανυπομονούσαν για το μέλλον τους και για τον γάμο τους. Δεν πρόλαβαν». Ο Σκοτ Πιονκ, του οποίου ο γιος έπαιξε χόκεϊ κολεγίου με τον Τζόνσον, μίλησε στο USA Today σημείωσε: «Η γιαγιά του μου είπε ότι της είχε δείξει (στη γιαγιά του Τζόνσον) το δαχτυλίδι πριν φύγει και επρόκειτο να κάνει πρόταση γάμου κάποια στιγμή».