Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Τσιρλίντινγκ: Δέκα μετάλλια η Ελλάδα, χρυσό η κόρη του Γκάλη

Η «χρυσή» γενιά των Ελλήνων αθλητών σάρωσε τα μετάλλια κι έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε συνολικά 10, εκ των οποίων δύο χρυσά μετάλλια, τρία ασημένια και πέντε χάλκινα, που αποτελούν ρεκόρ για έναΤο χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το Ελληνικό Αστέρι στην κατηγορία Senior Jazz που στέφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλητές Ευρώπης. Μέλος της ομάδας ήταν και η κόρη του Νίκου Γκάλη, Στέλλα. Στην κορυφή της «γηραιάς Ηπείρου» ανέβηκαν και οι Αμαζόνες στην κατηγορία Senior Hip Hop, που χάρισαν στην χώρα μας το δεύτερο, χρονικά, χρυσό μετάλλιο.Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Υάδες στο Junior Hip Hop και οι Αμαζόνες στο Youth Hip Hop, ενώ το χάλκινο μετάλλιο φόρεσαν στο στήθος οι Αμαζόνες στην κατηγορία Junior Hip Hop και το Ελληνικό Αστέρι στην κατηγορία Junior Jazz.Να θυμίσουμε ότι στους τελικούς της Παρασκευής το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Εύα Βενέτη – Ασημινα Κουβελετσου στην κατηγορία senior double cheer hip hop (Αθλητικός Σύλλογος Τρικάλων Ευαθλοί). Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Άνθια Πατού και Παρασκευή Παπατκούδη junior freestyle Pom double (Ελληνικό Αστέρι). Στην τρίτη θέση ήρθαν οι Αποστολάτου Κατερίνα και Νινα Ανδρεανιδου στην κατηγορία senior freestyle Pom double (Ελληνικό Αστέρι), ενώ οι Cygnus του ΑΣ Ελληνικό Αστέρι στην κατηγορία Junior All Girl Advanced φόρεσαν στο στήθος το χάλκινο μετάλλιο!Αξιοσημείωτες εμφανίσεις πραγματοποίησαν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Οι Αμαζόνες Youth Pom κατέλαβαν την 4η θέση κι έχασαν το μετάλλιο για μόλις 0,1 βαθμούς. Επίσης την τέταρτη θέση πήραν στα double junior Hip Hop η Ελενα Αποστολίδου και Μαρία Παρθένα Παυλίδου (Ελληνικό Αστέρι).Την πέμπτη θέση κατέκτησε η ΑΓΟΠ Μυρτάλη στο Junior Jazz και οι Αποσπερίδες στη Senior Hip Hop, καθώς και το Ελληνικό Αστέρι στην κατηγορία Senior Cheerleading All Girl Elite. Την έβδομη θέση κατέκτησαν οι Αμαζόνες στην Junior Pom και το Ελληνικό Αστέρι στη Youth Pom. Την όγδοη θέση κατέλαβε στην κατηγορία Senior Pom οι Αμαζόνες και το Ελληνικό Αστέρι στην κατηγορία Youth Cheerleading All Girl Median. Την 10η θέση στην κατηγορία Youth Hip Hop κατέλαβε η ΑΓΟΠ Μυρτάλη, το Ελληνικό Αστέρι στην κατηγορία Junior Pom και η ΑΓΟΠ Μυρτάλη στην κατηγορία Senior Jazz. Την 12η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην κατηγορία Junior Pom κατέκτησε η Τέχνη και Αθληση Ρεθύμνου. Την 16η θέση στην Senior Pom κατέκτησε η ΑΓΟΠ Μυρτάλη.