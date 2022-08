H Μπάγερν διέλυσε με 6-1 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Δείτε τα γκολ

KIMMICH OPENS THE SCORING THROUGH THE SMOKE 😤 pic.twitter.com/stCuASiEfB — ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2022

TWO IN TEN MINUTES FOR BAYERN 😨 pic.twitter.com/qIaeQeVwAO — ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2022

Κλείσιμο

SAIDO MANE!!!



His first goal in the Bundesliga for Bayern 🔥 pic.twitter.com/MjNj6wi5A5 — ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2022

Bayern are unstoppable right now 😲 pic.twitter.com/z5aJAWl1Bk — ESPN+ (@ESPNPlus) August 5, 2022

'THIS IS UNBELIEVABLE FROM BAYERN!"



5 goals in the first half for the champions 😬 pic.twitter.com/7ggyO2XEPQ — ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2022

WHAT A SEQUENCE FROM BAYERN 👏 pic.twitter.com/nABrfo2v5Q — ESPN+ (@ESPNPlus) August 5, 2022

Κλείσιμο

πάρτι στη Φρανκφούρτη στην πρεμιέρα της Bundesliga!Οι πρωταθλητές Γερμανίας σκόρπισαν τον «τρόμο» στη Bundesliga από την πρεμιέρα.Οι επί μια δεκαετία πρωταθλητές μετά το 5-3 επί της Λειψίας στο Super Cup διέλυσαν με 6-1 την κάτοχο του Europa League, Άιντραχτ Φρανκφούρτης μέσα στο κατάμεστο «Waldstadion» και ξεκίνησαν με επιβλητικά το πρωτάθλημα της σεζόν 2022-23.Πέντε γκολ από τους ασταμάτητους Βαυαρούς στο πρώτο μέρος.Δυο γκολ από τον «δαιμόνιο» Μουσιάλα και ισάριθμες ασίστ από τον Μίλερ. Άνοιξε λογαριασμό στη Bundesliga ο Σαντιό Μανέ.Δείτε τα γκολ της Μπάγερν