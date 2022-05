Roland Garros: Ρουμάνα τενίστρια χτύπησε παιδί με την ρακέτα της

Video: obviously it wasn’t intentional but I just can’t see how this is not a default. Kid started crying, mom and dad were concerned. A mess. https://t.co/ljQlkYckwu — José Morgado (@josemorgado) May 26, 2022

Horrible scenes as Begu's racquet went flying into the crowd. I don't know how she was allowed to continue? @rolandgarros #Begu pic.twitter.com/ipjqBlYPL2 — Ella Ling (@EllaLing23) May 26, 2022

Begu had a nice touch with the kid in the end.



She will face Jeanjean on Saturday, very open little section of the draw. https://t.co/oSRMF8O77y — José Morgado (@josemorgado) May 26, 2022

Αναστάτωση προκλήθηκε την Πέμπτη στο court 13 τουΚατά την διάρκεια του αγώνα τηςμε την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα η πρώτη νευριασμένη από ένα χαμένο σερβίς της στην αλλαγή κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και πέταξε με δύναμη την ρακέτα της στο χώμα.Η ρακέτα όμως αναπήδησε και έφτασε στην εξέδρα όπου και χτύπησε στο πρόσωπο ένα αγόρι. Το παιδί με τους γονείς του ήταν σε απόσταση αναπνοής από τον αγωνιστικό χώρο και τα κλάματα του διέκοψαν το παιχνίδι.Η Ρουμάνα τενίστρια τιμωρήθηκε για την πράξη της και εν συνεχεία έτρεξε να ζητήσει συγγνώμη και να αγκαλιάσει το αγόρι στην εξέδρα. Για την ιστορία η Μπέγκου απέκλεισε με 2-1 σετ την Ρωσίδα και συνεχίζει στον 3ο γύρο του Roland Garros.