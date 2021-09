Εκκίνηση στο 5o Νο Finish Line Athens – 90 ώρες τρέξιμο για καλό σκοπό!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μέσα στη διάρκεια των 90 ωρών του No Finish Line, έως την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στις 13.00, οι δρομείς μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές θέλουν, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλουν και για όση διάρκεια θέλουν, μέσα σε προκαθορισμένη κυκλική διαδρομή στο ΟΑΚΑ. Για κάθε χιλιόμετρο που καλύπτουν, θα πηγαίνουν 50 λεπτά στο «Μαζί για το Παιδί».Θέσεις για συμμετοχή υπάρχουν ακόμα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθευτούν στη Γραμματεία του Αγώνα, από την Τετάρτη 29/9 στις 10:00 συνεχόμενα έως και μια ώρα πριν την λήξη του αγώνα στις 3 Οκτωβρίου στις 13:00 στον χώρο της διεξαγωγής, που βρίσκεται ανάμεσακαι το Ολυμπιακό Μουσείο στο Golden Hall.Στο No Finish Line θα τηρηθείθα διεξαχθεί μόνο με τη συμμετοχή εμβολιασμένων ή ατόμων που έχουν νοσήσει και με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τα 5.000 άτομα. Για τους μη εμβολιασμένους ανήλικους έως και 17 ετών, απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα από self-test 24 ώρες πριν από την ημέρα συμμετοχής στον αγώνα.Μεγάλος Χορηγός του 5ου No Finish Line Athens, είναι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα Εθνική Ασφαλιστική.Eπίσημοι Χορηγοί είναι η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως Toyota, η πολυεθνική εταιρεία τροφίμων Barilla παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή ζυμαρικών, τα πρώτα σε ποιότητα και πωλήσεις ελληνικά νερά Βίκος και o πρωτοπόρoς και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος ελληνικός όμιλος φαρμακευτικών επιχειρήσεων Τσέτη με τα brand Intermed & Uni Pharma.To Oλυμπιακό Μουσείο Αθήνας είναι θεσμικός υποστηρικτής του Νο Finish Line. Πρόκειται για ένα νέο προορισμό πολιτισμού και αθλητισμού, που βρίσκεται στον 1ο όροφο του εμπορικού κέντρου Golden Hall και συνδέεται μέσω πεζογέφυρας με τον χώρο διεξαγωγής του No Finish Line, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.).