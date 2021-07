ΠΑΟΚ: Οι νέες φανέλες «ταξιδεύουν» σε όλη τη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το SKG είναι το ακρωνύμιο ή η συντομογραφία που σχετίζεται με την πόλη της. Προέρχεται από την ΙΑΤΑ, εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί τοπικές και διεθνείς πτήσεις από το αεροδρόμιο της πόλης, όμως τα τελευταία χρόνια περιβάλλει όλο το αστικό τοπίο και το hashtag του, κυρίως στα social media, επωμίζεται ολόκληρη την πόλη, που έχει αρχίσει να είναι τόσο συνδεδεμένο με τον κόσμο και τους κατοίκους της.Οι νέες φανέλες του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2021-22 «ταξίδεψαν» σ’ όλη την πόλη.στην πλατεία Αριστοτέλους και από εκεί στο λιμάνι, που ανήκει πλέον στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Ιβάν Σαββίδη.«Γιατί το ποδόσφαιρο είναι παντού», αναφέρει το «μότο» που επέλεξε να λανσάρει φέτος η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ χρησιμοποιώντας και το ακρωνύμιο SKG:Ο «κάπτεν» του «Δικεφάλου», Αντρέ Βιεϊρίνια, μαζί με τον Χοσέ Κρέσπο, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον Χάρη Τσιγγάρα, άφησαν για λίγο στην άκρη τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και βγήκαν να παίξουν μπάλα στην πόλη.Μια αυτοσχέδια εστία, μια μπάλα και η φανέλα της αγαπημένης ομάδας είναι το όλο concept που διαδραματίζεται βασικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου φτάνουν από το εξωτερικό τα container με τις φανέλες.Γιατί το ποδόσφαιρο είναι παντού. Football is everywhere.«Το concept στήθηκε με κεντρική ιδέα να πάει η ομάδα στον κόσμο της, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε τη δυνατότητα να τη δει από κοντά λόγω της πανδημίας», εξηγεί ο Παναγιώτης Αρωνιάδης, διευθυντής των New Media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το τμήμα που ανέλαβε να δημιουργήσει, να εκτελέσει και να διαμορφώσει την όλη ιδέα, η οποία αποτελεί ένα κομμάτι της γενικότερης στρατηγικής των «ασπρόμαυρων» για το επόμενο διάστημα.«Ως ιδέα είχαμε στο μυαλό μας να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε την σύνδεση που έχει ο ΠΑΟΚ με την πόλη στα πλαίσια ενός γενικότερου πλάνου. Θέλαμε να αξιοποιήσουμε στοιχεία και κομμάτια της πόλης, θα αναφέρω ένα παράδειγμα της εικόνα με τους γερανούς στο λιμάνι, που είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης, οπότε το επιλέξαμε για να δημιουργήσουμε ένα εντυπωσιακό σκηνικό.Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πρωταγωνιστούν στο video και στη φωτογράφηση για τις φανέλες της νέας σεζόν, όμως στο δεύτερο video πρωταγωνιστούν απλοί φίλαθλοι της ομάδας. «Κι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης του ΠΑΟΚ με την πόλη, είναι ένα βίντεο στο οποίο δεν πρωταγωνιστούν ποδοσφαιριστές, αλλά απλά παιδιά που κάνουν τη βόλτα τους στη Βαλαωρίτου, στην παραλία, στο Λευκό Πύργο και την Αριστοτέλους», επισημαίνει ο Παναγιώτης Αρωνιάδης.Μια κλασική ασπρόμαυρη ριγέ, που τιμάει το παρελθόν του με το βλέμμα στο μέλλον, μια «old school» μαύρη με retro διάθεση και μια πορτοκαλί φανέλα που ιστορικά συνδέεται με τη θρυλική ΘΥΡΑ 4, είναι οι τρεις πρώτες εμφανίσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα για τη σεζόν 2021-22.Τις επόμενες μέρες, όπως το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, θα παρουσιαστεί και ακόμα μια εμφάνιση-έκπληξη, που συνήθως είναι κι αυτή που αρέσει περισσότερο στον κόσμο της ομάδας.Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:«Ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τη Macron δημιούργησε τρεις πρωτοποριακές φανέλες για τη σεζόν 2021-22.Οι λεπτές ρίγες της περσινής σεζόν δίνουν τη θέση τους σε μεγαλύτερες, δημιουργώντας μία φανέλα που έρχεται από το μέλλον τιμώντας το παρελθόν. Με ιδιαίτερο γιακά, μαύρα μανίκια και ώμους, επιβλητική όπως πάντα, θα ντύσει την ομάδα στις εντός έδρας αναμετρήσεις της.Η δεύτερη εμφάνιση έρχεται με retro διάθεση. Old school, μαύρη στο μεγαλύτερο μέρος της, με μία μεγάλη και δύο μικρότερες οριζόντιες ρίγες στο στήθος κι έναν ιδιαίτερο γιακά με ξεχωριστό γεωμετρικό μοτίβο στην μπροστινή της όψη, θα είναι η πρώτη επιλογή της ομάδας στις εκτός έδρας εμφανίσεις της.Η τέταρτη εμφάνιση είναι παραδοσιακά πιο τολμηρή. Τη σεζόν 2021-22 η Macron κι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισαν να δοκιμάσουν μία επιτυχημένη συνταγή του παρελθόντος προσαρμοσμένη στο σήμερα. Πορτοκαλί. Ένα χρώμα που συνδέεται με την οπαδική κουλτούρα του ΠΑΟΚ κι έχει αποτελέσει και στο παρελθόν μια από τις επιλογές του Δικεφάλου για τρίτο χρώμα. Με κλασσικό γιακά, αλλά και φουτουριστικό μπλε σκούρο μοτίβο στα μανικια και τους ώμους.»