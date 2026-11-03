Το ΠΑΣΟΚ στήνει μέτωπα με Μητσοτάκη και Τσίπρα και ανοίγει τη βεντάλια της διεύρυνσης

Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει νέες κοινοβουλευτικές νίκες μετά την απόσυρση του άρθρου 26 για το ιδιωτικό χρέος - Η επιστροφή Παπατόλια, οι περιοδείες στην Πελοπόννησο και η επίθεση στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά

ΕΛΑΣ να συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον σε κρίσιμες για τους εκλογικούς τους στόχους περιφέρειες, η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει όλο και περισσότερο στις μάχες της βουλής, εκτιμώντας ότι η εικόνα της αποτελεσματικής αντιπολίτευσης κερδίζεται σε σημαντικό βαθμό στο κοινοβουλευτικό πεδίο.



Η απόσυρση του άρθρου 26 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος θεωρείται ουσιαστική απόδειξη της προσπάθειας που καταβάλλεται εντός βουλής, γι’ αυτό και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αύριο, θα εστιάσει εκ νέου, στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης για άλλες διατάξεις στην ίδια νομοθετική ρύθμιση που απασχολεί έντονα τους δανειολήπτες. Ο







«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών.

Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε.

Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ.

Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή.

Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.









Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι σε αυτήν την φάση οι απανωτές νίκες στη βουλή μέχρι τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027 αλλά και εξωστρεφείς πρωτοβουλίες μέσα στην κοινωνία, με περιοδείες και εκδηλώσεις, όπου ηγεσία και στελέχη θα αναδεικνύουν τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος. Το γεγονός ότι σε όλα τα τελευταία γκάλοπ το ΠΑΣΟΚ κάνει αργά αλλά σταθερά βήματα προς το κλείσιμο της ψαλίδας με το κόμμα Τσίπρα, δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας στο εσωτερικό και ενθαρρύνει στελέχη να μπουν στις «πράσινες» λίστες των υποψήφιων βουλευτών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι αρμόδιοι της Χαριλάου Τρικούπη επιχειρώντας μαζί με την Επιτροπή Διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη να ανοίξουν το παιχνίδι σε κάθε εκλογική περιφέρεια και να εντάξουν στη μάχη στελέχη από το Κέντρο και την ευρύτερη Κεντροαριστερά.



Κλείσιμο



Μεθαύριο πάντως οι προβολείς του ΠΑΣΟΚ θα στραφούν στην Πελοπόννησο. Με αφορμή το Συνέδριο της ΚΕΔΕ και τη συνάντηση του αυτοδιοικητικού κόσμου στην Καλαμάτα, ηγεσία και στελέχη θα περιοδεύσουν στην Πελοπόννησο, ξεκινώντας από περιοχές της Μεσσηνίας. Ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει την Πέμπτη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ και μετά θα μεταβεί στην Αρκαδία για συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών φορέων και κατοίκους της περιοχής. Η περιοδεία στην Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει τον «σταθμό» της Κορινθίας, όπου το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι θα κερδίσει στις προσεχείς εκλογές βουλευτική έδρα.



Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι ψηλά στην ατζέντα της Χαριλάου Τρικούπη, όπως φάνηκε και κατά τη χθεσινή τοποθέτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στα στελέχη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε ένα νέο Ελσίνκι τονίζοντας ότι «είναι η λύση που από τη μία, θα αναβαθμίζει την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε το 1996, θα της δίνει νέα χαρακτηριστικά μέσα από ένα σύγχρονο νομικό κείμενο, που, όμως, θα περιέχει και αυτοματοποιημένες οικονομικές κυρώσεις όταν η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου». Αναφερόμενος στην παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, μετά και το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «Η πατρίδα μας πρέπει να σχεδιάσει σωστά. Και, επιμένω, χωρίς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Διαβάζω σήμερα για την «πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία» του Πρωθυπουργού από την παρουσία του στον ΟΗΕ. Μα, το καθήκον του έκανε στον ΟΗΕ. Έκανε απλά το καθήκον του, όπως έπρεπε και όπως πρέπει να κάνει κάθε Πρωθυπουργός της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις. Η εθνική επιτυχία κρίνεται από την αποτελεσματικότητα».



Σκληρή κριτική εν τω μεταξύ προς την κυβέρνηση άσκησε για το τουρκολιβυκό σύμφωνο λέγοντας ότι: «Το 2019, υπέγραψε το τουρκολιβυκό το τμήμα της Λιβύης. Από τότε πέρασαν επτά ολόκληρα χρόνια. Τότε ήταν οι πρώτοι μήνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως επιχείρημα ότι δεν πρόλαβαν. Επτά χρόνια μετά, όταν από τη χώρα μας παρέλασε ο Χαφτάρ, οι υιοί Χαφτάρ, και ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι κλείνουν οι «χαίνουσες πληγές» με τη Λιβύη, είναι διπλωματική επιτυχία ή αποτυχία ότι και η ανατολική Λιβύη επιβεβαίωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Είναι, προφανώς, αποτυχία».



Με την αναμέτρηση του ΠΑΣΟΚ και τηςνα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον σε κρίσιμες για τους εκλογικούς τους στόχους περιφέρειες, η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει όλο και περισσότερο στις μάχες της βουλής, εκτιμώντας ότι η εικόνα της αποτελεσματικής αντιπολίτευσης κερδίζεται σε σημαντικό βαθμό στο κοινοβουλευτικό πεδίο.Η απόσυρση του άρθρου 26 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος θεωρείται ουσιαστική απόδειξη της προσπάθειας που καταβάλλεται εντός βουλής, γι’ αυτό και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αύριο, θα εστιάσει εκ νέου, στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης για άλλες διατάξεις στην ίδια νομοθετική ρύθμιση που απασχολεί έντονα τους δανειολήπτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προγραμματίσει να μιλήσει αύριο για το θέμα στη βουλή, αναγνωρίζοντας ότι τη σχετική μάχη δίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. «Αν το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα δεν ήταν στη Βουλή για να αντιμετωπίσουν αυτήν την αθλιότητα εις βάρος του δανειολήπτη, σήμερα κανείς δεν θα μπορούσε να τους προστατεύσει. Λίγοι μήνες χαμένης δόσης θα οδηγούσαν στο να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους», τόνισε χαρακτηριστικά χθες μιλώντας σε κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπου κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση έστρεψε τα βέλη του και προς τον Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι: «Το θέμα του ιδιωτικού χρέους, των «κόκκινων» δανείων, των funds, έφερε στη χώρα πριν από μερικά χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου, αλλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, αντί να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους πετάει ξανά χωρίς προστασία στα «δόντια» των funds και των servicers- το άρθρο 23 αποδεικνύει ότι δεν έχουν κανένα μέτρο».Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης με σημερινό βίντεο στο TikTok πετά το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει αύριο στη Βουλή για να απολογηθεί για το δώρο στα funds με το περιβόητο άρθρο 23 που αναγκάστηκε να αποσύρει άρον άρον μετά την αποκάλυψη του ΠΑΣΟΚ.«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών.Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε.Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ.Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή.Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι σε αυτήν την φάση οι απανωτές νίκες στη βουλή μέχρι τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027 αλλά και εξωστρεφείς πρωτοβουλίες μέσα στην κοινωνία, με περιοδείες και εκδηλώσεις, όπου ηγεσία και στελέχη θα αναδεικνύουν τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος. Το γεγονός ότι σε όλα τα τελευταία γκάλοπ το ΠΑΣΟΚ κάνει αργά αλλά σταθερά βήματα προς το κλείσιμο της ψαλίδας με το κόμμα Τσίπρα, δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας στο εσωτερικό και ενθαρρύνει στελέχη να μπουν στις «πράσινες» λίστες των υποψήφιων βουλευτών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι αρμόδιοι της Χαριλάου Τρικούπη επιχειρώντας μαζί με την Επιτροπή Διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη να ανοίξουν το παιχνίδι σε κάθε εκλογική περιφέρεια και να εντάξουν στη μάχη στελέχη από το Κέντρο και την ευρύτερη Κεντροαριστερά.Χθες ανακοινώθηκε μια νέα λίστα διεύρυνσης, με στελέχη που είτε είχαν αποστασιοποιηθεί για ένα διάστημα από το ΠΑΣΟΚ και επανεντάσσονται, είτε προέρχονται από όμορους χώρους και απάντησαν θετικά στην πρόσκληση της Χαριλάου Τρικούπη να αποκτήσουν θέση μάχης κατά την προεκλογική περίοδο. Ο Απόστολος Παπατόλιας για παράδειγμα που είχε διατελέσει Νομάρχης και στη συνέχεια πέρασε στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα επανέρχεται μέσω της ομάδας διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στη λίστα με τα 21 ονόματα είναι και ο Πρόεδρος «Κοινωνίας Αξιών», αντιναύαρχος ε.α, Στέλιος Φενέκος που εμφανίζεται συχνά με δημόσιες παρεμβάσεις για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι σε αρκετά από τα στελέχη της διεύρυνσης θα γίνει κρούση να δώσουν την εκλογική μάχη ως υποψήφιοι βουλευτές.Μεθαύριο πάντως οι προβολείς του ΠΑΣΟΚ θα στραφούν στην Πελοπόννησο. Με αφορμή το Συνέδριο της ΚΕΔΕ και τη συνάντηση του αυτοδιοικητικού κόσμου στην Καλαμάτα, ηγεσία και στελέχη θα περιοδεύσουν στην Πελοπόννησο, ξεκινώντας από περιοχές της Μεσσηνίας. Ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει την Πέμπτη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ και μετά θα μεταβεί στην Αρκαδία για συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών φορέων και κατοίκους της περιοχής. Η περιοδεία στην Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει τον «σταθμό» της Κορινθίας, όπου το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι θα κερδίσει στις προσεχείς εκλογές βουλευτική έδρα.Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι ψηλά στην ατζέντα της Χαριλάου Τρικούπη, όπως φάνηκε και κατά τη χθεσινή τοποθέτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στα στελέχη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε ένα νέο Ελσίνκι τονίζοντας ότι «είναι η λύση που από τη μία, θα αναβαθμίζει την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε το 1996, θα της δίνει νέα χαρακτηριστικά μέσα από ένα σύγχρονο νομικό κείμενο, που, όμως, θα περιέχει και αυτοματοποιημένες οικονομικές κυρώσεις όταν η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου». Αναφερόμενος στην παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, μετά και το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «Η πατρίδα μας πρέπει να σχεδιάσει σωστά. Και, επιμένω, χωρίς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Διαβάζω σήμερα για την «πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία» του Πρωθυπουργού από την παρουσία του στον ΟΗΕ. Μα, το καθήκον του έκανε στον ΟΗΕ. Έκανε απλά το καθήκον του, όπως έπρεπε και όπως πρέπει να κάνει κάθε Πρωθυπουργός της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις. Η εθνική επιτυχία κρίνεται από την αποτελεσματικότητα».Σκληρή κριτική εν τω μεταξύ προς την κυβέρνηση άσκησε για το τουρκολιβυκό σύμφωνο λέγοντας ότι: «Το 2019, υπέγραψε το τουρκολιβυκό το τμήμα της Λιβύης. Από τότε πέρασαν επτά ολόκληρα χρόνια. Τότε ήταν οι πρώτοι μήνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως επιχείρημα ότι δεν πρόλαβαν. Επτά χρόνια μετά, όταν από τη χώρα μας παρέλασε ο Χαφτάρ, οι υιοί Χαφτάρ, και ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι κλείνουν οι «χαίνουσες πληγές» με τη Λιβύη, είναι διπλωματική επιτυχία ή αποτυχία ότι και η ανατολική Λιβύη επιβεβαίωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Είναι, προφανώς, αποτυχία».

Σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε: «Ένα έργο το οποίο πληρώνει από την τσέπη του ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πολλές φορές έχω ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός ενεργειακού έργου υψηλού οικονομικού κόστους, αλλά και τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας, και ουδέποτε έχει φέρει συγκεκριμένα στοιχεία και χρονοδιάγραμμα στη Βουλή. Συνεχώς διαβάζουμε ότι «τώρα έρχεται η πόντιση», «το επόμενο διάστημα», «τους επόμενους μήνες». Και κατέληξε επιμένοντας ότι: «Εδώ, λοιπόν, προκύπτει ένα θέμα, που αφορά και εδώ στην αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής. Μας ανησυχεί βαθύτατα να διαβάζουμε ότι μπορεί αυτό το έργο να ολοκληρωθεί έστω και με έμμεση αναγνώριση δικαιωμάτων που δεν έχει η Τουρκία. Είτε μέσω αδειοδότησης είτε μέσω ενημέρωσης. Το έργο αυτό αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και πρέπει να ολοκληρωθεί με τους κανόνες που διέπουν το Διεθνές Δίκαιο. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα είναι μία νέα αποτυχία».

Φώφη Γιωτάκη 03.11.2026, 08:43