Διαψεύδει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικολαΐδης ότι αγόρασε σπίτι από πλειστηριασμό: Εκ των υστέρων έμαθα εκκρεμείς δικαστικές διαφορές της πωλήτριας

Ο βουλευτής Δράμας απαντά σε καταγγελία πολίτη που υποστήριξε ότι του πήρε το σπίτι – «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με funds και δεν έχω αγοράσει κανένα ακίνητο από fund», τονίζει

Αναστάσιος Νικολαΐδης τα δημοσιεύματα και τους ισχυρισμούς ότι απέκτησε σπίτι πολίτη μέσω



Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας πολίτης, σχολιάζοντας κάτω από ανάρτηση για την επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Δράμα, υποστήριξε ότι ο βουλευτής του είχε «έκλεψε» το σπίτι σε πλειστηριασμό.







«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται συστηματικά σε βάρος μου ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί ότι δήθεν έχω αγοράσει ακίνητο σε πλειστηριασμό», αναφέρει αρχικά ο βουλευτής.



Παράλληλα, κατηγορεί συγκεκριμένα ειδησεογραφικά μέσα που, όπως υποστηρίζει, πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα ΕΛΑΣ, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και χρήστες του διαδικτύου, ότι αναπαράγουν τους ισχυρισμούς.







Τι υποστηρίζει για την αγορά του σπιτιού Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξηγεί ότι το ακίνητο στο οποίο κατοικεί με την οικογένειά του αγοράστηκε το 2025, με συμβόλαιο αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου.



Όπως αναφέρει, για την καταβολή του μεγαλύτερου μέρους του τιμήματος προβλέφθηκε χρηματοδότηση μέσω στεγαστικού δανείου.



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Ωστόσο, ο ίδιος διευκρινίζει ότι μετά την υπογραφή του συμβολαίου ενημερώθηκε για εκκρεμείς δικαστικές διαφορές της πωλήτριας.



«Μετά την υπογραφή του συμβολαίου πληροφορήθηκα ότι υπήρχαν εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις της πωλήτριας, οι οποίες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη», σημειώνει.



Ο Αναστάσιος Νικολαΐδης υποστηρίζει ακόμη ότι η διάδοση των συγκεκριμένων ισχυρισμών έχει στόχο να πλήξει τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της κατοικίας και των δανειοληπτών.



Κατηγορηματικά διαψεύδει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τα δημοσιεύματα και τους ισχυρισμούς ότι απέκτησε σπίτι πολίτη μέσω πλειστηριασμού , ξεκαθαρίζοντας ότι αγόρασε την οικογενειακή του κατοικία το 2025 απευθείας από την ιδιοκτήτριά της.Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας πολίτης, σχολιάζοντας κάτω από ανάρτηση για την επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Δράμα, υποστήριξε ότι ο βουλευτής του είχε «έκλεψε» το σπίτι σε πλειστηριασμό.Με ανακοίνωσή του, ο Αναστάσιος Νικολαΐδης απορρίπτει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε σε πλειστηριασμό ή απέκτησε ακίνητο από fund, ενώ προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη εναντίον όσων δεν ανακαλέσουν ή συνεχίσουν να διαδίδουν όσα καταγγέλλει ως ψευδή.«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται συστηματικά σε βάρος μου ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί ότι δήθεν έχω αγοράσει ακίνητο σε πλειστηριασμό», αναφέρει αρχικά ο βουλευτής.Παράλληλα, κατηγορεί συγκεκριμένα ειδησεογραφικά μέσα που, όπως υποστηρίζει, πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα ΕΛΑΣ, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και χρήστες του διαδικτύου, ότι αναπαράγουν τους ισχυρισμούς.«Ουδέποτε συμμετείχα σε πλειστηριασμό ακινήτου και ουδέποτε απέκτησα ακίνητο μέσω πλειστηριασμού. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με funds και δεν έχω αγοράσει κανένα ακίνητο από fund», τονίζει.Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξηγεί ότι το ακίνητο στο οποίο κατοικεί με την οικογένειά του αγοράστηκε το 2025, με συμβόλαιο αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου.Όπως αναφέρει, για την καταβολή του μεγαλύτερου μέρους του τιμήματος προβλέφθηκε χρηματοδότηση μέσω στεγαστικού δανείου.Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, πριν από την αγορά πραγματοποιήθηκε έλεγχος τίτλων στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, χωρίς να εντοπιστεί εγγεγραμμένη υποθήκη, προσημείωση, άλλο βάρος ή διεκδίκηση επί του ακινήτου.Ωστόσο, ο ίδιος διευκρινίζει ότι μετά την υπογραφή του συμβολαίου ενημερώθηκε για εκκρεμείς δικαστικές διαφορές της πωλήτριας.«Μετά την υπογραφή του συμβολαίου πληροφορήθηκα ότι υπήρχαν εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις της πωλήτριας, οι οποίες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη», σημειώνει.Ο Αναστάσιος Νικολαΐδης υποστηρίζει ακόμη ότι η διάδοση των συγκεκριμένων ισχυρισμών έχει στόχο να πλήξει τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της κατοικίας και των δανειοληπτών.

«Είναι σαφές ότι η συκοφαντία αυτή επιχειρεί να απαξιώσει τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της κατοικίας και των δανειοληπτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων δεν ανακαλέσουν ή συνεχίσουν να αναπαράγουν τους ισχυρισμούς.



«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να παίζει με την τιμή και την υπόληψή μου», δηλώνει και προσθέτει: «Μετά και τη σημερινή κατηγορηματική διάψευση, θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη κατά οποιουδήποτε δεν ανακαλέσει ή συνεχίσει να διαδίδει τους συγκεκριμένους ψευδείς και προσβλητικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου».



«Οι συκοφάντες θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης», καταλήγει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

02.11.2026, 16:39