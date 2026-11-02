Θεμιστοκλέους: Πάνω από 1.200 προσλήψεις στο ΕΣΥ έως το τέλος Νοεμβρίου

Τι είπε ο υφυπουργός Υγείας για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και την επανεκκίνηση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων - Στα 7 εκατομμύρια οι πολίτες που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα πρόληψης