Χατζηβασιλείου: Κανένας δεν αποδέχεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σαφή τα μηνύματα του πρωθυπουργού από την έδρα του ΟΗΕ
Χατζηβασιλείου: Κανένας δεν αποδέχεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σαφή τα μηνύματα του πρωθυπουργού από την έδρα του ΟΗΕ
«Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ακτές που να επιτρέπουν την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ τους», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών
«Η Ελλάδα και η διεθνής κοινότητα δεν κάνουν αποδεκτή καμία συμφωνία που αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ο πρωθυπουργός, μέσα στην έδρα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου.
Μιλώντας στην ΕΡΤ το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε τη σημασία της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Η Ελλάδα, δια στόματος του πρωθυπουργού, έθεσε το ζήτημα στο ανώτατο διεθνές επίπεδο. Το μήνυμα ήταν σαφές: το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, τη γεωγραφία και την κοινή λογική. Οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας γνωρίζουν πλέον απολύτως ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις», είπε.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ακτές που να επιτρέπουν την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ τους, ενώ ο σχετικός χάρτης που έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι το παράνομο μνημόνιο παραβλέπει την επήρεια ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάσος ή η Κάρπαθος.
«Η γεωγραφία είναι πολύ αυστηρή επιστήμη. Η οριοθέτηση ΑΟΖ γίνεται μόνο με βάση το Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ανατολίτικο παζάρι», τόνισε ερωτώμενος για την κίνηση της Άγκυρας να προσφέρει «γη και ύδωρ» στο Κάιρο για την υπογραφή δικής τους συμφωνίας.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις κινήσεις της Αθήνας απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κινείται πάντα μεθοδικά, καθώς Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ.
«Το γεγονός ότι το Κάιρο συζητά με την Αθήνα για την επέκταση της συμφωνίας μας έχει μεγάλη διπλωματική σημασία. Παράλληλα, δημιουργήθηκε κοινό μέτωπο δικαίου με χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων αραβικών μοναρχιών, και με τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν γίνεται αποδεκτό», ανέφερε.
Όπως τόνισε, το τουρκολιβυκό μνημόνιο «δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και αφορά μόνο την Τουρκία και τη Λιβύη», σε αντίθεση με τις συμφωνίες οριοθέτησης της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο και τις αντίστοιχες συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και αναγνωρίζονται διεθνώς.
Ερωτώμενος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά και ότι, μόλις ολοκληρωθούν τα τεχνικά ζητήματα και οι εταιρείες δηλώσουν ετοιμότητα, θα εκδοθεί η σχετική άδεια αποκλειστικά από τις ελληνικές Αρχές.
Μιλώντας στην ΕΡΤ το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε τη σημασία της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Η Ελλάδα, δια στόματος του πρωθυπουργού, έθεσε το ζήτημα στο ανώτατο διεθνές επίπεδο. Το μήνυμα ήταν σαφές: το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, τη γεωγραφία και την κοινή λογική. Οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας γνωρίζουν πλέον απολύτως ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις», είπε.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ακτές που να επιτρέπουν την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ τους, ενώ ο σχετικός χάρτης που έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι το παράνομο μνημόνιο παραβλέπει την επήρεια ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάσος ή η Κάρπαθος.
«Η γεωγραφία είναι πολύ αυστηρή επιστήμη. Η οριοθέτηση ΑΟΖ γίνεται μόνο με βάση το Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ανατολίτικο παζάρι», τόνισε ερωτώμενος για την κίνηση της Άγκυρας να προσφέρει «γη και ύδωρ» στο Κάιρο για την υπογραφή δικής τους συμφωνίας.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις κινήσεις της Αθήνας απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κινείται πάντα μεθοδικά, καθώς Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ.
«Το γεγονός ότι το Κάιρο συζητά με την Αθήνα για την επέκταση της συμφωνίας μας έχει μεγάλη διπλωματική σημασία. Παράλληλα, δημιουργήθηκε κοινό μέτωπο δικαίου με χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων αραβικών μοναρχιών, και με τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν γίνεται αποδεκτό», ανέφερε.
Όπως τόνισε, το τουρκολιβυκό μνημόνιο «δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και αφορά μόνο την Τουρκία και τη Λιβύη», σε αντίθεση με τις συμφωνίες οριοθέτησης της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο και τις αντίστοιχες συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και αναγνωρίζονται διεθνώς.
Ερωτώμενος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά και ότι, μόλις ολοκληρωθούν τα τεχνικά ζητήματα και οι εταιρείες δηλώσουν ετοιμότητα, θα εκδοθεί η σχετική άδεια αποκλειστικά από τις ελληνικές Αρχές.
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