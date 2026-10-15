Προειδοποιήσεις Μητσοτάκη για την ενεργειακή κρίση στη Σύνοδο Κορυφής: «Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επείγουσα κατάσταση»

Η Ελλάδα μαζί με Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία ετοιμάζουν κοινή παρέμβαση για το ETS2, ζητούν να πάνε από το 2030 οι νέες περιβαλλοντικές χρεώσεις, λέει το Politico





Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία προετοιμάζουν κοινή επιστολή με την οποία θα ζητούν την περαιτέρω μετάθεση της εφαρμογής του ETS2, επικαλούμενες την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και τις διαφορές στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών.



2030.



Η υπό διαμόρφωση επιστολή αποτελεί επίσης απάντηση σε αίτημα που διατύπωσαν το πρωί οι σκανδιναβικές χώρες για στήριξη του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.



Πάντως, ένας από τους διπλωμάτες διευκρίνισε ότι το κείμενο της κοινής παρέμβασης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ αναμένεται επικαιροποιημένη θέση, ενδεχομένως με πρόσθετες παρατηρήσεις από την Ιταλία.



Μητσοτάκης: «Κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση της Ευρώπης» Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες το ζήτημα της επείγουσας αναθεώρησης των βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS).



Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο που μίλησε στο Politico και μετέφερε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος χωρίς ουσιαστικές αλλαγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.



«Χωρίς μια σημαντική αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση της Ευρώπης», τόνισε.



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«Παρότι πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που υιοθετήθηκε», υποστήριξε.



Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στην τρέχουσα μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, εκτιμώντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην επείγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την αύξηση των τιμών της ενέργειας.



Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τον Έλληνα αξιωματούχο που επικαλείται το Politico, «τα συμπεράσματα, στην τρέχουσα μορφή τους, δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης».



Την αναβολή της εφαρμογής του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS2) τουλάχιστον έως το 2030 σχεδιάζουν να ζητήσουν έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ασκεί πιέσεις στη Σύνοδο Κορυφής για αλλαγές στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των υψηλών τιμών της ενέργειας.Σύμφωνα με το δημοσίευμα,προετοιμάζουν κοινή επιστολή με την οποία θα ζητούν την περαιτέρω μετάθεση της εφαρμογής του, επικαλούμενες την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και τις διαφορές στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών.Την πληροφορία μετέφεραν στο Politico πέντε Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται μετά την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μετάθεση της εφαρμογής του ETS2 από το 2027 στο 2028. Ωστόσο, οι έξι χώρες επιδιώκουν ακόμη μεγαλύτερη αναβολή, τουλάχιστον έως τοΗ υπό διαμόρφωση επιστολή αποτελεί επίσης απάντηση σε αίτημα που διατύπωσαν το πρωί οι σκανδιναβικές χώρες για στήριξη τουΠάντως, ένας από τους διπλωμάτες διευκρίνισε ότι το κείμενο τηςδεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ αναμένεται επικαιροποιημένη θέση, ενδεχομένως με πρόσθετες παρατηρήσεις από την Ιταλία.Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες το ζήτημα της επείγουσας αναθεώρησης των βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS).Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο που μίλησε στο Politico και μετέφερε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος χωρίς ουσιαστικές αλλαγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.«Χωρίς μια σημαντική αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση της Ευρώπης», τόνισε.Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το σύστημα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απανθρακοποίηση, επισημαίνοντας όμως ότι χρειάζεται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.«Παρότι πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που υιοθετήθηκε», υποστήριξε.Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στην τρέχουσα μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, εκτιμώντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην επείγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την αύξηση των τιμών της ενέργειας.Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τον Έλληνα αξιωματούχο που επικαλείται το Politico, «τα συμπεράσματα, στην τρέχουσα μορφή τους, δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης».

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.



«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων πραγματοποιούνται ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την ενεργειακή πολιτική συνεχίζονται, με την κοινή πρωτοβουλία των έξι κρατών για το ETS2 να βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας.