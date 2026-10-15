Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, οι φειδωλοί φίλοι μας να ξέρουν ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές για τη συνοχή και τον αγροτικό τομέα» είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός









Προσερχόμενος στο κόστος ενέργειας, τον νέο



Ζητά πρόσθετα μέτρα από την Κομισιόν Με το ενεργειακό κόστος να τροφοδοτεί, όπως είπε, «μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.







Η ελληνική παρέμβαση αποσκοπεί στο να αναλάβει η



Ο πρωθυπουργός, πάντως, απέφυγε να καλλιεργήσει προσδοκίες για άμεση συμφωνία. «Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο», ξεκαθάρισε, επιμένοντας στην ανάγκη πρόσθετης ευρωπαϊκής ευελιξίας.



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«Όχι» σε περικοπές για αγρότες και συνοχή Εξίσου σαφές ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με την Ελλάδα να δηλώνει ανοιχτά τη διαφωνία της με την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας.



«Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η ιρλανδική προεδρία», ανέφερε, εντοπίζοντας ουσιαστική αναντιστοιχία ανάμεσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα χρήματα που προβλέπονται για την υλοποίησή τους.



Η Αθήνα συντάσσεται με τις 16 χώρες που αυτοπροσδιορίζονται ως «φίλοι της συνοχής», οι οποίες αντιτίθενται στη συρρίκνωση δύο βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών.



Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις διεκδικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας για νέα έκρηξη του πληθωρισμού και ζητώντας από την Κομισιόν να παρουσιάσει περισσότερες λύσεις. Την ίδια ώρα, η Αθήνα υψώνει κόκκινη γραμμή απέναντι σε περαιτέρω περικοπές των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους αγρότες και την πολιτική συνοχής.Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο , ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις ελληνικές προτεραιότητες, με το, τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μεταναστευτικό να βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασής του.Με το ενεργειακό κόστος να τροφοδοτεί, όπως είπε, «μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.«Θα ζητήσουμε, και θα ζητήσω προσωπικά, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες», δήλωσε, θέτοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.Η ελληνική παρέμβαση αποσκοπεί στο να αναλάβει η Κομισιόν την επεξεργασία νέων προτάσεων, πέραν όσων έχουν ήδη κατατεθεί, ώστε τα κράτη-μέλη να διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες αντιμετώπισης των συνεπειών της ακρίβειας.Ο πρωθυπουργός, πάντως, απέφυγε να καλλιεργήσει προσδοκίες για άμεση συμφωνία. «Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο», ξεκαθάρισε, επιμένοντας στην ανάγκη πρόσθετης ευρωπαϊκής ευελιξίας.Παράλληλα, αναφέρθηκε στις χθεσινές κυβερνητικές παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης , επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνδυασμό με το επίδομα θέρμανσης, υποστήριξε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στον δύσκολο χειμώνα.Εξίσου σαφές ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με την Ελλάδα να δηλώνει ανοιχτά τη διαφωνία της με την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας.«Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η ιρλανδική προεδρία», ανέφερε, εντοπίζοντας ουσιαστική αναντιστοιχία ανάμεσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα χρήματα που προβλέπονται για την υλοποίησή τους.Η Αθήνα συντάσσεται με τις 16 χώρες που αυτοπροσδιορίζονται ως «φίλοι της συνοχής», οι οποίες αντιτίθενται στη συρρίκνωση δύο βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών.

«Δεν θα δεχτούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα προς τις χώρες που επιμένουν σε αυστηρότερους δημοσιονομικούς περιορισμούς.



«Θα πρέπει να πειστούν και οι φειδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο.



Αποδεκτή η ελληνική πρόταση για αναστολή ασύλου σε έκτακτες κρίσεις Στο τρίτο σκέλος της παρέμβασής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων.



Η πρόταση, η οποία συνδέεται με καταστάσεις αντίστοιχες εκείνων που εκδηλώθηκαν στη Θέουτα και στον Έβρο το 2020, έχει γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από τα κράτη-μέλη, με τον πρωθυπουργό να εκτιμά ότι σύντομα θα νομοθετηθεί.



Ο μηχανισμός θα επιτρέπει σε χώρες της πρώτης γραμμής, υπό εξαιρετικές συνθήκες, «να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές».



«Χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε, ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του.



Όλη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα.



Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η ιρλανδική προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στη διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους.



Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες, αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα δεχτούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης.



Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πειστούν και οι φειδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.



Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας, κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.



Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.



Γι’ αυτό και θα ζητήσουμε, και θα ζητήσω προσωπικά, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.



Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά.



Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης.



Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται.



Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία.



Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις, πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.



Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί η ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα —η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Έβρο το 2020— έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί.



Έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν, σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές.



Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.