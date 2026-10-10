Ο Τσίπρας ετοιμάζει «σκιώδη κυβέρνηση» και περιοδείες: Τα νέα πρόσωπα και οι μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ
Ο Τσίπρας ετοιμάζει «σκιώδη κυβέρνηση» και περιοδείες: Τα νέα πρόσωπα και οι μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ
Το νέο «κυβερνητικό» σχήμα, που δεν θα ξεπερνά τα 10 μέλη, θα υπερβεί τη σημερινή δομή των 50 Τομεαρχών
Ολιγομελή ομάδα, απόλυτα ταυτισμένη με τον προγραμματικό λόγο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ετοιμάζει η Αμαλίας, συνδέοντας ισχυρά τον νέο πολιτικό φορέα με φρέσκα πρόσωπα, πέρα από αυτό του προέδρου της, Αλέξη Τσίπρα. Το νέο «κυβερνητικό» σχήμα, που δεν θα ξεπερνά τα 10 μέλη, θα υπερβεί τη σημερινή δομή των 50 Τομεαρχών, αφού στόχος του κομματικού επιτελείου είναι η προσωποποίηση των πολιτικών που προτείνονται εκ μέρους της ΕΛΑΣ, η οποία κινείται ολοένα και περισσότερο σε ρυθμούς σκληρού ροκ προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Η επιχείρηση οργανωτικής συγκρότησης της ΕΛΑΣ κυρίαρχα στην επαρχία δεν είναι, κατά τους καλά γνωρίζοντες, μια εύκολη άσκηση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο για την Αμαλίας, μολονότι αποτελεί προτεραιότητα. Και αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρά κομματικά ερείσματα ανά την επικράτεια, ενώ πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια, φέρονται χλιαροί απέναντι στο ενδεχόμενο να παραδώσουν άμεσα τις βουλευτικές τους έδρες. Μάλιστα, ο χρόνος παραίτησής τους αποτελεί σημείο τριβής για την Αμαλίας, η οποία θα επιθυμούσε τον άμεσο απεγκλωβισμό όσων επιθυμούν να περάσουν μαζί της στη νέα πολιτική φάση.
Ηδη, η εμφάνιση της Εφης Αχτσιόγλου σε κομματική εκδήλωση της ΕΛΑΣ στο Ιλιον έδωσε ένα σήμα διαθεσιμότητας από πλευράς της παραιτηθείσας βουλευτή για τη Δυτική Αθήνα, αν και η επιλογή εκλογικής περιφέρειας για όλους παραμένει αποκλειστικό προνόμιο της Αμαλίας. Την ίδια ώρα, όμως, η κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα για όσους επιθυμούν να μεταγραφούν στην ΕΛΑΣ, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα και τις επιστροφές να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ανακοίνωση ενός πρώτου κύκλου ονομάτων για τα ψηφοδέλτια, ακόμη και στις αρχές του επόμενου μήνα.
Αλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργός δεν φαίνεται να εμφανίζει προβλήματα ζήτησης, καθώς η ροή στελεχών και μελών προς την Αμαλίας συνεχίζεται, ακόμη και αν πρόκειται για «πασοκογενή» στελέχη. Πλάι στον Αργύρη Μπεντενιώτη, γιο του Μανώλη Μπεντενιώτη, και τον Μάνο Αυγερινό, ανιψιό του Παρασκευά Αυγερινού, προστέθηκε επισήμως στις αρχές της εβδομάδας η Ρόζα Βρεττού, ενώ πληροφορίες θέλουν να έπεται δυναμική «πράσινη» συνέχεια. Εξάλλου, εντός της ΕΛΑΣ έχει επικρατήσει έντονος προβληματισμός για την επιθετική, όπως θεωρούν, στάση που τηρεί το ΠΑΣΟΚ και κορυφώθηκε στην περίπτωση του επεισοδίου με πρωταγωνίστρια την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου, Αννα Παπαδοπούλου. Υπό αυτήν την έννοια, ο κ. Τσίπρας φρόντισε να στείλει αυτοπροσώπως μηνύματα, τονίζοντας στους «Διαλόγους για την Αθήνα» πως «δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να την ενώσω», απευθυνόμενος εμφανώς στους προοδευτικούς ψηφοφόρους, αλλά και στέλνοντας παράλληλα σήματα προς την ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, οι υψηλοί τόνοι με το ΠΑΣΟΚ δε διαφαίνεται να χαλαρώνουν, αλλά μάλλον το ακριβώς αντίθετο, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να παρατηρεί την κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής στάσης τόσο απέναντι στον ίδιο όσο και απέναντι στα στελέχη του.
Τρία βήματαΟι ορισμοί «σκιώδων υπουργών» που θα πλαισιώσουν το επόμενο διάστημα τον κ. Τσίπρα ως το πρώτο βήμα μιας διάταξης μάχης, δεν αποκλείεται να συνοδευτούν και από έναν μίνι ανασχηματισμό στην κομματική δομή, αφού πέρα από την «κυβερνητική ομάδα», άμεσο ζητούμενο για την Αμαλίας αποτελεί η επιτυχής μετάβαση από το «άυλο στο υλικό» κόμμα. Συγκεκριμένα, στο στενό επιτελείο του κ. Τσίπρα έχει σημάνει πλέον η ώρα της κοινωνικής γείωσης της ΕΛΑΣ, με «συναντήσεις γνωριμίας» να πραγματοποιούνται ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο σε τοπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα στην Αιτωλοακαρνανία.
Η επιχείρηση οργανωτικής συγκρότησης της ΕΛΑΣ κυρίαρχα στην επαρχία δεν είναι, κατά τους καλά γνωρίζοντες, μια εύκολη άσκηση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο για την Αμαλίας, μολονότι αποτελεί προτεραιότητα. Και αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρά κομματικά ερείσματα ανά την επικράτεια, ενώ πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια, φέρονται χλιαροί απέναντι στο ενδεχόμενο να παραδώσουν άμεσα τις βουλευτικές τους έδρες. Μάλιστα, ο χρόνος παραίτησής τους αποτελεί σημείο τριβής για την Αμαλίας, η οποία θα επιθυμούσε τον άμεσο απεγκλωβισμό όσων επιθυμούν να περάσουν μαζί της στη νέα πολιτική φάση.
Ηδη, η εμφάνιση της Εφης Αχτσιόγλου σε κομματική εκδήλωση της ΕΛΑΣ στο Ιλιον έδωσε ένα σήμα διαθεσιμότητας από πλευράς της παραιτηθείσας βουλευτή για τη Δυτική Αθήνα, αν και η επιλογή εκλογικής περιφέρειας για όλους παραμένει αποκλειστικό προνόμιο της Αμαλίας. Την ίδια ώρα, όμως, η κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα για όσους επιθυμούν να μεταγραφούν στην ΕΛΑΣ, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα και τις επιστροφές να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ανακοίνωση ενός πρώτου κύκλου ονομάτων για τα ψηφοδέλτια, ακόμη και στις αρχές του επόμενου μήνα.
Αλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργός δεν φαίνεται να εμφανίζει προβλήματα ζήτησης, καθώς η ροή στελεχών και μελών προς την Αμαλίας συνεχίζεται, ακόμη και αν πρόκειται για «πασοκογενή» στελέχη. Πλάι στον Αργύρη Μπεντενιώτη, γιο του Μανώλη Μπεντενιώτη, και τον Μάνο Αυγερινό, ανιψιό του Παρασκευά Αυγερινού, προστέθηκε επισήμως στις αρχές της εβδομάδας η Ρόζα Βρεττού, ενώ πληροφορίες θέλουν να έπεται δυναμική «πράσινη» συνέχεια. Εξάλλου, εντός της ΕΛΑΣ έχει επικρατήσει έντονος προβληματισμός για την επιθετική, όπως θεωρούν, στάση που τηρεί το ΠΑΣΟΚ και κορυφώθηκε στην περίπτωση του επεισοδίου με πρωταγωνίστρια την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου, Αννα Παπαδοπούλου. Υπό αυτήν την έννοια, ο κ. Τσίπρας φρόντισε να στείλει αυτοπροσώπως μηνύματα, τονίζοντας στους «Διαλόγους για την Αθήνα» πως «δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να την ενώσω», απευθυνόμενος εμφανώς στους προοδευτικούς ψηφοφόρους, αλλά και στέλνοντας παράλληλα σήματα προς την ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, οι υψηλοί τόνοι με το ΠΑΣΟΚ δε διαφαίνεται να χαλαρώνουν, αλλά μάλλον το ακριβώς αντίθετο, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να παρατηρεί την κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής στάσης τόσο απέναντι στον ίδιο όσο και απέναντι στα στελέχη του.
Μπροστά ο ΤσίπραςΜπροστά σε αυτό το σκηνικό και επιδιώκοντας με κάθε ευκαιρία τη μετωπική σύγκρουση και σύγκριση με την κυβέρνηση, ο πρώην πρωθυπουργός «βγαίνει επιθετικά μπροστά», όπως τονίζουν άτομα με βαθιά γνώση του σχεδιασμού του, επιχειρώντας το τρίτο -και ίσως πιο κρίσιμο- βήμα για τη δημοσκοπική και πολιτική ανάταξή του. Συγκεκριμένα, στην Αμαλίας έχουν προετοιμάσει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών και επισκέψεων του κ. Τσίπρα, ώστε να αναθερμανθεί εκ νέου η σχέση του με την κοινωνική βάση, με χρονικό ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Με βάση τον σχεδιασμό της Αμαλίας θα προηγούνται οι επισκέψεις κορυφαίων στελεχών στις περιοχές αυτές και κατόπιν θα ακολουθεί η επίσκεψη του προέδρου της ΕΛΑΣ, με στρατηγικό στόχο να θεμελιωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο κομματικό του εγχείρημα στην επαρχία.
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