Σκέρτσος: «Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν είναι ο μισθός», η απάντηση στη σύγκριση Ελλάδας και Βουλγαρίας

Απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα έχει φτάσει να συγκρίνεται με τη Βουλγαρία στους μισθούς δίνει ο υπουργός Επικρατείας