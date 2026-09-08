«Ευτυχώς ο Κρις Ρόκος δεν παρακολούθησε την ομιλία Τσίπρα»: Ο Σκέρτσος τρολάρει την πατριωτική εισφορά της ΕΛ.Α.Σ. και εξηγεί γιατί είναι ανεφάρμοστη