Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι προτιμάει; Βενζίνη, diesel ή ηλεκτρικό; (video)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι προτιμάει; Βενζίνη, diesel ή ηλεκτρικό; (video)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ταχθεί πολιτικά υπέρ της ηλεκτροκίνησης. Ποια τεχνολογία, όμως, προτιμά ο ίδιος όταν βρίσκεται πίσω από το τιμόνι;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι προτιμάει; Βενζίνη, diesel ή ηλεκτρικό; (video)
UPD:

σει καινούργιο αυτοκίνητο. Το ίδιο ερώτημα τέθηκε και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο newsauto και τον Τάκη Τρακουσέλλη.

Η απάντησή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπερασπιστεί πολιτικά την ηλεκτροκίνηση περισσότερο από οποιονδήποτε προκάτοχό του.

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο της διακυβέρνησής του, η ηλεκτροκίνηση βρέθηκε ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Το 2020 ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», μέσω του οποίου δόθηκαν οικονομικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων από την εξάτμιση.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Κλείσιμο
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης