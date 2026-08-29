Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι προτιμάει; Βενζίνη, diesel ή ηλεκτρικό; (video)

σει καινούργιο αυτοκίνητο. Το ίδιο ερώτημα τέθηκε και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο newsauto και τον Τάκη Τρακουσέλλη.

Η απάντησή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπερασπιστεί πολιτικά την ηλεκτροκίνηση περισσότερο από οποιονδήποτε προκάτοχό του.

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο της διακυβέρνησής του, η ηλεκτροκίνηση βρέθηκε ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Το 2020 ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», μέσω του οποίου δόθηκαν οικονομικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων από την εξάτμιση.





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