Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Σέρμπος από σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής
Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Σέρμπος από σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής
Η παραίτησή του έγινε δεκτή και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αλλαγή στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, με τον Σωτήρη Σέρμπο να αποχωρεί από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημοποιώντας την αποχώρησή του από το πρωθυπουργικό επιτελείο.
Πρόκειται, πάντως, για μια συνεργασία η οποία, σύμφωνα με στελέχη που γνωρίζουν το παρασκήνιο, είχε «παγώσει» εδώ και αρκετό διάστημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ολοκλήρωσή της είχε επί της ουσίας έρθει προ μηνών και αυτό που απέμενε ήταν να κλείσει και το διαδικαστικό σκέλος, κάτι που επιβεβαιώνεται πλέον με τη δημοσίευση της παραίτησης.
Από την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου δεν υπήρχε κάποιο επίσημο σχόλιο για την εξέλιξη ή για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση.
Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Σωτήρης Σέρμπος, ερωτηθείς σχετικά από το Πρώτο Θέμα, ανέφερε ότι πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη κοινή συναινέσει.
Ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είχε βρεθεί και στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του 2024.
Ο Σωτήρης Σέρμπος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Επιστημονικός Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ είχε υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας-Θράκης.
Πρόκειται, πάντως, για μια συνεργασία η οποία, σύμφωνα με στελέχη που γνωρίζουν το παρασκήνιο, είχε «παγώσει» εδώ και αρκετό διάστημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ολοκλήρωσή της είχε επί της ουσίας έρθει προ μηνών και αυτό που απέμενε ήταν να κλείσει και το διαδικαστικό σκέλος, κάτι που επιβεβαιώνεται πλέον με τη δημοσίευση της παραίτησης.
Από την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου δεν υπήρχε κάποιο επίσημο σχόλιο για την εξέλιξη ή για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση.
Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Σωτήρης Σέρμπος, ερωτηθείς σχετικά από το Πρώτο Θέμα, ανέφερε ότι πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη κοινή συναινέσει.
Ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είχε βρεθεί και στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του 2024.
Ο Σωτήρης Σέρμπος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Επιστημονικός Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ είχε υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας-Θράκης.
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