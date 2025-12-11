Μύλος στην Εξεταστική: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» είπε η Κωνσταντοπούλου στη Συρεγγέλα, δείτε βίντεο

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει ότι ο Γ. Ξυλούρης βγαίνοντας από την αίθουσα φώναζε «θα τη σκοτώσω θα της κόψω το λαρύγγι» - Χάος στους διαδρόμους της Βουλής

Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι ενώ ο Κώστας Μπάρκας έθεσε ερωτήματα στον μάρτυρα.



Στον διάλογο παρενέβη και η Μαρία Συρεγγέλα.



Μπάρκας: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του



Ξυλούρης: Όχι.



Μπάρκας: Τι είπατε;



Ξυλούρης: Όχι.



Μπάρκας: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.



Ξυλούρης: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;



Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε κύριε;



Συρεγγέλα: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας



Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.



Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα



Κωνσταντοπούλου: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.



Λαζαρίδης: Να καταδικάσετε τη σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.



Κωνσταντοπούλου: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.



Λαζαρίδης: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.



Συρεγγέλα: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασία



Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.



Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;



Συρεγγέλα: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;



Αποστολάκη: Δεν έχω ενημερωθεί



Συρεγγέλα: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο



Κωνσταντοπούλου: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο



Συρεγγέλα: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.







Νέα ένταση στην εξεταστική λίγο αργότερα, όταν ο μάρτυρας επέμεινε ότι διατηρούσε συχνές επαφές με τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο και την προϊσταμένη του οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου.







Ακτύπης: Είπατε ότι τρώγατε με τον Σημανδράκο και την Τυχεροπούλου.



Ξυλούρης: Το επαναλαμβάνω και δεν το αρνούμαι



Ακτύπης: Για να έχετε αυτή την επαφή και να της παραγγείλετε ψάρι από άλλη ταβέρνα πάει να πει ότι είχατε στενή σχέση



Ξυλούρης: Το είπα και στο ράδιο το λέω και τώρα. Αρχίσανε τα προβλήματα Οκτώβριο Νοέμβριο με ένα λογιστικό πρόβλημα για 48 παραγωγούς. Μας έλεγαν ότι θα το λύσουν. Στο τέλος πλήρωσαν όλουςεκτός από εμάς. Στις 30.6 έρχεται η εκκαθάριση για πληρωμή. Δεν έγινε η πληρωμή και άρχισαν τα παιχνίδια . Μας έλεγαν ότι πρέπει να υπογράψει ο αντιπρόεδρος. Φάγαμε στην Γλυφάδα. Ξαναφάγαμε και πάντα μου έλεγαν ότι θα πληρώσουν εξω συστημικά. Δεν έγινε τίποτα και αναγκάστηκα να κάνω την καταγγελία.



Ακτύπης: η ίδια έχει αρνηθεί συναντήσεις μαζί σας



Ξυλούρης: Να βγουν τα απόρρητα και να φανεί πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο.



Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί ο Ξυλούρης Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του μάρτυρα προκλήθηκε νέος γύρος έντασης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει με ένταση και να επαναλαμβάνει πως πρέπει να συλληφθεί ο Γ. Ξυλούρης με αυτόφωρη διαδικασία.



«Μα δεν έχουμε πάρει απόφαση. Αυτό θα συζητήσουμε» εξήγησε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολόπουλος.



Λαζαρίδης: ποιο είναι το αίτημα; Τι ζητάνε από την αντιπολίτευση. Να συλληφθεί ο μάρτυρας και αν έχει δικαίωμα η επιτροπή μας για αυτόφωρο;



Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί.



Νικολόπουλος: Διακόπτουμε για 10 λεπτά τη συνεδρίαση. Η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς. Να μην φύγει ο μάρτυρας



: Διακόπτουμε για 10 λεπτά τη συνεδρίαση. Η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς. Να μην φύγει ο μάρτυρας

Τελικά και προκειμένου να κατεβάσει τους τόνους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, το προεδρείο φώναξε εκ νέου τον μάρτυρα στην αίθουσα προκειμένου να μην διαφύγει της σύλληψης στην περίπτωση που αποφασιστεί αυτόφωρο.

Κλείσιμο

Χάος στους διαδρόμους της Βουλής Αμέσως μετά τη διακοπή η ένταση μεταφέρθηκε στους διαδρόμους με τη Ζωή Κωνσταντοπουλου να ζητά να μάθει πού έχει πάει ο μάρτυρας.



Σύμφωνα με την ασφάλεια του κοινοβουλίου ο Γ. Ξυλούρης είχε μεταφερθεί στην τουαλέτα. Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης ελευθερίας υποστήριζε ότι κατά τους συνεργάτες της ο Ξυλούρης βγαίνοντας από την αίθουσα φώναζε «θα τη σκοτώσω θα της κόψω το λαρύγγι». Η ίδια ισχυρίστηκε ότι οι απειλές αφορούσαν την ίδια.



Μάλιστα άρχισε να ρωτά βουλευτές άλλων κομμάτων να της επιβεβαιώσουν ότι την απειλητική φράση. Οι βουλευτές πάντως διέψευσαν ότι ειπώθηκε ή άκουσαν κάτι σχετικό.



Στη συνέχεια η κα Κωνσταντοπουλου άρχισε να ρωτά τους υπαλλήλους της Βουλής προειδοποιώντας ότι θα έχουν συνέπειες.

Αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά την εξέταση τουστηντηςγια τονκι ενώ οέθεσε ερωτήματα στον μάρτυρα.Στον διάλογο παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επιτέθηκε με σεξιστική αναφορά στην προεδρεύουσα της επιτροπής: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ : Όχι.Τι είπατε;Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;: Απειλείτε κύριε;: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα : Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.: Να καταδικάσετε τη σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασίαΔεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;: Δεν έχω ενημερωθεί: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.Νέα ένταση στην εξεταστική λίγο αργότερα, όταν ο μάρτυρας επέμεινε ότι διατηρούσε συχνές επαφές με τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο και την προϊσταμένη του οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου.Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρνηθεί συναντήσεις με τον Ξυλούρη εκτός των γραφείων του οργανισμού.: Είπατε ότι τρώγατε με τον Σημανδράκο και την Τυχεροπούλου.: Το επαναλαμβάνω και δεν το αρνούμαι: Για να έχετε αυτή την επαφή και να της παραγγείλετε ψάρι από άλλη ταβέρνα πάει να πει ότι είχατε στενή σχέση: Το είπα και στο ράδιο το λέω και τώρα. Αρχίσανε τα προβλήματα Οκτώβριο Νοέμβριο με ένα λογιστικό πρόβλημα για 48 παραγωγούς. Μας έλεγαν ότι θα το λύσουν. Στο τέλος πλήρωσαν όλουςεκτός από εμάς. Στις 30.6 έρχεται η εκκαθάριση για πληρωμή. Δεν έγινε η πληρωμή και άρχισαν τα παιχνίδια . Μας έλεγαν ότι πρέπει να υπογράψει ο αντιπρόεδρος. Φάγαμε στην Γλυφάδα. Ξαναφάγαμε και πάντα μου έλεγαν ότι θα πληρώσουν εξω συστημικά. Δεν έγινε τίποτα και αναγκάστηκα να κάνω την καταγγελία.: η ίδια έχει αρνηθεί συναντήσεις μαζί σας: Να βγουν τα απόρρητα και να φανεί πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο.Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του μάρτυρα προκλήθηκε νέος γύρος έντασης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει με ένταση και να επαναλαμβάνει πως πρέπει να συλληφθεί ο Γ. Ξυλούρης με αυτόφωρη διαδικασία.εξήγησε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολόπουλος.Τελικά και προκειμένου να κατεβάσει τους τόνους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, το προεδρείο φώναξε εκ νέου τον μάρτυρα στην αίθουσα προκειμένου να μην διαφύγει της σύλληψης στην περίπτωση που αποφασιστεί αυτόφωρο.Αμέσως μετά τη διακοπή η ένταση μεταφέρθηκε στους διαδρόμους με τη Ζωή Κωνσταντοπουλου να ζητά να μάθει πού έχει πάει ο μάρτυρας.Σύμφωνα με την ασφάλεια του κοινοβουλίου ο Γ. Ξυλούρης είχε μεταφερθεί στην τουαλέτα. Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης ελευθερίας υποστήριζε ότι κατά τους συνεργάτες της ο Ξυλούρης βγαίνοντας από την αίθουσα φώναζεΗ ίδια ισχυρίστηκε ότι οι απειλές αφορούσαν την ίδια.Μάλιστα άρχισε να ρωτά βουλευτές άλλων κομμάτων να της επιβεβαιώσουν ότι την απειλητική φράση. Οι βουλευτές πάντως διέψευσαν ότι ειπώθηκε ή άκουσαν κάτι σχετικό.Στη συνέχεια η κα Κωνσταντοπουλου άρχισε να ρωτά τους υπαλλήλους της Βουλής προειδοποιώντας ότι θα έχουν συνέπειες.

Όταν δεν είδε τον μάρτυρα να επιστρέφει στην αίθουσα κινήθηκε προς το μέρος του φωνάζοντας: «Είπατε ότι θα μου κόψετε το λαρύγγι κύριε; Θα με σκοτώσετε;».