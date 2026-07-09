Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα για τα F-35 της Τουρκίας, λένε διπλωματικές πηγές

Δεν υπάρχει σήμερα καμία απόφαση για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, ούτε έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο