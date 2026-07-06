Χατζηβασιλείου από Στρασβούργο: Συναντήσεις με Μέτσολα και Βέμπερ, συσκέψεις ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ
Χατζηβασιλείου από Στρασβούργο: Συναντήσεις με Μέτσολα και Βέμπερ, συσκέψεις ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σειρά θεσμικών επαφών
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σειρά θεσμικών επαφών.
Ο κ. Χατζηβασιλείου συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση των μεγάλων ευρωπαϊκών αποφάσεων και η συνέχιση της στενής θεσμικής συνεργασίας της κυβέρνησης με το κοινοβούλιο, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας. Επίσης, τέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων και δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων. Οι δύο τους συζήτησαν αναλυτικά για τις ελληνικές προτεραιότητες, με έμφαση στην κοινή άμυνα, την ασφάλεια και τις διεργασίες για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι πολιτικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και η συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών. Οι σχέσεις τους, άλλωστε, είναι πολύ στενές, μια και ο κ. Χατζηβασιλείου είναι Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και συνδετικός κρίκος της ΝΔ με το ΕΛΚ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των επαφών του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Bernd Lange. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα νομοθετικού συντονισμού, διεθνούς εμπορίου, ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και θεσμικής προετοιμασίας ενόψει των σημαντικών φακέλων που θα απασχολήσουν την Ένωση το επόμενο διάστημα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου είχε ακόμη συνάντηση με τον Συνεισηγητή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, Siegfried Mureșan, με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Ευρωβουλευτή και Ταμία της Ομάδας των Πρασίνων/EFA, Kira Peter-Hansen, καθώς και με τον Συμπρόεδρο της Ομάδας της Αριστεράς, Martin Schirdewan.
Ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε ότι σκοπός του είναι η σταθερή και θεσμική επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους αξιωματούχους του, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Ο κ. Χατζηβασιλείου συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση των μεγάλων ευρωπαϊκών αποφάσεων και η συνέχιση της στενής θεσμικής συνεργασίας της κυβέρνησης με το κοινοβούλιο, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας. Επίσης, τέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων και δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων. Οι δύο τους συζήτησαν αναλυτικά για τις ελληνικές προτεραιότητες, με έμφαση στην κοινή άμυνα, την ασφάλεια και τις διεργασίες για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι πολιτικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και η συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών. Οι σχέσεις τους, άλλωστε, είναι πολύ στενές, μια και ο κ. Χατζηβασιλείου είναι Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και συνδετικός κρίκος της ΝΔ με το ΕΛΚ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των επαφών του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Bernd Lange. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα νομοθετικού συντονισμού, διεθνούς εμπορίου, ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και θεσμικής προετοιμασίας ενόψει των σημαντικών φακέλων που θα απασχολήσουν την Ένωση το επόμενο διάστημα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου είχε ακόμη συνάντηση με τον Συνεισηγητή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, Siegfried Mureșan, με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Ευρωβουλευτή και Ταμία της Ομάδας των Πρασίνων/EFA, Kira Peter-Hansen, καθώς και με τον Συμπρόεδρο της Ομάδας της Αριστεράς, Martin Schirdewan.
Ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε ότι σκοπός του είναι η σταθερή και θεσμική επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους αξιωματούχους του, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
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