Χατζηβασιλείου από Στρασβούργο: Συναντήσεις με Μέτσολα και Βέμπερ, συσκέψεις ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σειρά θεσμικών επαφών