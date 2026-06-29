Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει, θέλει να βγαίνει πάντα βουλευτής
Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει, θέλει να βγαίνει πάντα βουλευτής
«Σε αυτές τις εκλογές θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, στις επόμενες δεν ξέρουμε» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Θεοδώρα Τζάκρη
«Αφορμή« έψαχνε η Θεοδώρα Τζάκρη κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη για να αποχωρήσει από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, υποστηρίζοντας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα, Δευτέρα, ότι «τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ άρα έψαχνε λόγο να φύγει».
«Η κυρία Τζάκρη θέλει να βγαίνει πάντα βουλευτής, το κόμμα του κ. Κασσελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή εάν μπει δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βγάλει βουλευτή στην Πέλλα άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο εφόσον θέλει να ξαναβγεί βουλευτής, να πάει κάπου αλλού» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά FM σχολιάζοντας δηκτικα «σε αυτές τις εκλογές θα πάει (σ.σ. η Θεοδώρα Τζάκρη) στο ΠΑΣΟΚ, στις επόμενες δεν ξέρουμε.
Με αφορμή, δε, τις «μεταγραφές» που έχει κάνει η Θεοδώρα Τζάκρη, ο κ. Γεωργιάδης παρατήρησε ότι «εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει μια μετακίνηση από τον ΛΑΟΣ στην ΝΔ. Για αυτό ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, τα πάντα. Η κυρία Τζάκρη έχει πάει από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Κασσελάκη, από τον Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε».
«Εγώ που διαγράφηκα από το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα είμαι κωλοτούμπας, η Τζάκρη που γυρνάει από το ένα κόμμα στο άλλο είναι κραταιά πολιτικός. Άντε βγάλε άκρη!» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ρωτήθηκε και για τον αν η ΝΔ θα συνεργαστεί με τον Στέφανο Κασσελάκη χαρακτηρίζοντας «υποβολιμαία» όσα ακούγονται. «Ούτε εμείς έχουμε στο σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον κ. Κασσελάκη ούτε ο Κασσελάκης με εμάς, αυτά είναι υποβολιμιαία. Το ότι κάναμε μια τηλεοπτική συζήτηση πολιτισμένη αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από ότι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι» είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει 2,5 χρόνια τεράστια λάθη και έχασε τεράστια ευκαιρία. Το ΠΑΣΟΚ με την απόφασή του να πει "δεν συνεργάζομαι με την ΝΔ ότι και να γίνει" στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητικό κόμμα ό,τι και να κάνει και 2% να παίρνει παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα άρα ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει πει στον ελληνικό λαό "δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω", πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό;«
«Είναι ένα κολοσσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μια ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή την δουλειά, του πολιτικού αρχηγού. Είναι τελείως βέβαιο ότι αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου ή Γερουλάνος θα ήταν διαφορετική κατάσταση στην πολιτική ζωή σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κ. Γερουλάνος απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπους. Ο κ. Ανδρουλάκης με τον κα Δούκα πηγαίνουν προς τα αριστερά. Η προς τα αριστερά κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι αποτυχημένη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας
Ερωτηθείς, τέλος, αν πιστεύει ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια επανασύνδεσης με τον κ. Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωγιάδης απάντησε «είναι θέματα που τα χειρίζεται ο πρωθυπουργός . Εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και ότι η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής παρά ταύτα με λυπεί η εικόνα αυτή. Τα αισθήματά μου είναι γνωστά, ο σεβασμός μου είναι γνωστός αυτά δεν αλλάζουν. Υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ να βρεθούμε τώρα πολιτικοί αντίπαλοι δεν θα ήταν ωραίο».
«Η κυρία Τζάκρη θέλει να βγαίνει πάντα βουλευτής, το κόμμα του κ. Κασσελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή εάν μπει δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βγάλει βουλευτή στην Πέλλα άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο εφόσον θέλει να ξαναβγεί βουλευτής, να πάει κάπου αλλού» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά FM σχολιάζοντας δηκτικα «σε αυτές τις εκλογές θα πάει (σ.σ. η Θεοδώρα Τζάκρη) στο ΠΑΣΟΚ, στις επόμενες δεν ξέρουμε.
Με αφορμή, δε, τις «μεταγραφές» που έχει κάνει η Θεοδώρα Τζάκρη, ο κ. Γεωργιάδης παρατήρησε ότι «εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει μια μετακίνηση από τον ΛΑΟΣ στην ΝΔ. Για αυτό ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, τα πάντα. Η κυρία Τζάκρη έχει πάει από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Κασσελάκη, από τον Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε».
«Εγώ που διαγράφηκα από το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα είμαι κωλοτούμπας, η Τζάκρη που γυρνάει από το ένα κόμμα στο άλλο είναι κραταιά πολιτικός. Άντε βγάλε άκρη!» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
Κολοσσιαίο στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ να λέει «δεν θα κυβερνήσω με τη ΝΔ»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ρωτήθηκε και για τον αν η ΝΔ θα συνεργαστεί με τον Στέφανο Κασσελάκη χαρακτηρίζοντας «υποβολιμαία» όσα ακούγονται. «Ούτε εμείς έχουμε στο σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον κ. Κασσελάκη ούτε ο Κασσελάκης με εμάς, αυτά είναι υποβολιμιαία. Το ότι κάναμε μια τηλεοπτική συζήτηση πολιτισμένη αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από ότι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι» είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει 2,5 χρόνια τεράστια λάθη και έχασε τεράστια ευκαιρία. Το ΠΑΣΟΚ με την απόφασή του να πει "δεν συνεργάζομαι με την ΝΔ ότι και να γίνει" στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητικό κόμμα ό,τι και να κάνει και 2% να παίρνει παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα άρα ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει πει στον ελληνικό λαό "δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω", πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό;«
«Είναι ένα κολοσσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μια ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή την δουλειά, του πολιτικού αρχηγού. Είναι τελείως βέβαιο ότι αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου ή Γερουλάνος θα ήταν διαφορετική κατάσταση στην πολιτική ζωή σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κ. Γερουλάνος απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπους. Ο κ. Ανδρουλάκης με τον κα Δούκα πηγαίνουν προς τα αριστερά. Η προς τα αριστερά κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι αποτυχημένη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας
Ερωτηθείς, τέλος, αν πιστεύει ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια επανασύνδεσης με τον κ. Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωγιάδης απάντησε «είναι θέματα που τα χειρίζεται ο πρωθυπουργός . Εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και ότι η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής παρά ταύτα με λυπεί η εικόνα αυτή. Τα αισθήματά μου είναι γνωστά, ο σεβασμός μου είναι γνωστός αυτά δεν αλλάζουν. Υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ να βρεθούμε τώρα πολιτικοί αντίπαλοι δεν θα ήταν ωραίο».
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