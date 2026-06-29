Πλεύρης: Ο κ. Τσίπρας είχε δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν, δεν μπορεί να μιλάει για κράτος δικαίου

Και συμπλήρωσε:



«Είναι μια συζήτηση του παρελθόντος, όμως όταν ο κ. Τσίπρας έρχεται και κάνει προτάσεις που είναι αντίστοιχες του 2015, θα τις σχολιάσουμε. Πάμε όμως στο σήμερα, όπου έχουμε μια σύγκρουση στην Κεντροαριστερά και μια ΝΔ η οποία λέει ξεκάθαρα: Ναι, δημοσκοπικά απέχουμε από τον στόχο τον οποίο θέλουμε, αλλά ξεκάθαρα οι πολίτες δείχνουν να μας εμπιστεύονται. Και θέλουμε αυτούς τους πολίτες να τους πείσουμε ότι η εναλλακτική που προτείνει και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης στην πραγματικότητα δεν είναι εναλλακτικές».

«Έχει δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν»

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Για τα ομόφυλα ζευγάρια